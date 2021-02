TELUS désignée par le public canadien comme le fournisseur de services mobiles le plus respecté au Canada

TORONTO, le 8 févr. 2021 /CNW/ - TELUS Communications Inc. a été désignée par le public canadien au titre de fournisseur de services mobiles le plus respecté au Canada.

« Le respect est une combinaison de la façon dont une entreprise traite ses employés et ses clients, de ce qu'elle communique, de sa contribution à la société, de la mesure dans laquelle on lui fait confiance, des actions de ses dirigeants et employés, ainsi que de ce qui est dit à son sujet dans les médias ou par les amis et la famille. Pour qu'une entreprise obtienne cette distinction témoignant d'un grand respect à l'échelle nationale, l'ensemble de ses activités doit cadrer avec les promesses qu'elle fait », a déclaré Jeff Munn, directeur général, Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada.

TELUS s'est classée au premier rang des 22 fournisseurs de services mobiles au Canada. « Il s'agit d'une industrie particulièrement concurrentielle, dans laquelle il est difficile de réussir. Toute l'équipe de TELUS devrait être extrêmement fière de cette réalisation. Le classement complet dans les différentes catégories se trouve sur notre site Web au www.canadasmostrespected.com », a poursuivi M. Munn.

Ce prix soulignant qu'une société est la plus respectée de son secteur au Canada a été attribué à la suite d'un sondage d'opinion publique national mené auprès de 3 700 Canadiens en décembre 2020 par Maru/Blue (Public Opinion Research).

Le « Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada » de DART Insight and Communications (DART I&C) a été mis sur pied le 9 novembre 2020. DART I&C (www.dartincom.ca) a été fondée par l'experte en communications stratégiques Victoria Ollers et John Wright, enquêteur chevronné, qui est actuellement vice-président de direction de Maru/Blue (Public Opinion Research). « Ce prix n'a pas son pareil. Il est fondé sur le respect, qu'on doit mériter et qui n'est jamais accordé d'office », a ajouté M. Wright.

Le nom du constructeur d'automobiles le plus respecté au Canada sera publié en février sur le site Web suivant : www.canadasmostrespected.com.

