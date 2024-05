Au nombre des investissements en 2024, notons TalkLife, une entreprise du secteur de la santé mentale établie au Royaume-Uni, Waymap, une entreprise du Royaume-Uni qui a créé la première application d'itinéraires axés d'abord sur l'accessibilité, et Kode Labs, une entreprise des États-Unis qui conçoit des technologies d'immotique

Géré par TELUS Capital de risque mondial, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l'un des plus importants fonds corporatifs à vocation sociale au monde

VANCOUVER, BC, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'entreprise de technologie mondiale TELUS accroît la portée de ses investissements stratégiques et annonce le lancement de TELUS Capital de risque mondial. Ce changement de nom découle d'une volonté de positionner l'entreprise comme chef de file mondial à la recherche d'occasions d'investissements dans les marchés mondiaux. Parmi les fonds de capital de risque d'entreprise les plus actifs au monde, TELUS Capital de risque mondial a investi dans plus de 150 entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et de transformation du marché et qui sont réparties dans 10 pays et sur cinq continents. En 2023 seulement, TELUS Capital de risque mondial a conclu 30 ententes de capital de risque et investi plus de 175 millions de dollars américains.

« Nous nous sommes donné pour mission d'investir dans les meilleures entreprises au monde et de générer une valeur pour toutes les parties prenantes, affirme Terry Doyle, associé directeur, TELUS Capital de risque mondial. Les entreprises de notre portefeuille obtiennent plus qu'un investisseur. Elles obtiennent un collaborateur qui transforme des concepts en réalités sur le marché. En retour, les relations que nous tissons avec ces entreprises transformatrices aident TELUS à façonner et à exécuter sa stratégie commerciale. »

TELUS Capital de risque mondial est positionné de façon unique pour exploiter les capacités de l'entreprise mondiale de technologie qu'est TELUS et offrir à ses partenaires d'investissement un moyen concret de rayonner et de croître dans de nombreux secteurs dont l'agriculture, la santé, l'expérience client numérique et l'Internet des objets. Par ailleurs, TELUS Capital de risque mondial amplifie les retombées sociales par l'intermédiaire du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, qui investit dans des entreprises en démarrage à vocation sociale qui suscitent des changements sociaux et environnementaux afin de relever certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté.

Voici certains des investissements récents de TELUS Capital de risque mondial et du Fonds pollinisateur de TELUS :

Flash Forest , une entreprise canadienne de reboisement, utilise les drones, l'automatisation et les sciences écologiques pour reboiser des zones forestières ravagées par le feu.

À propos de TELUS Capital de risque mondial

À TELUS Capital de risque mondial, nous misons sur les connaissances approfondies de nos entreprises mondiales pour proposer à nos partenaires d'investissement des occasions de rayonnement et de croissance tangibles. Jusqu'à maintenant, TELUS Capital de risque mondial a investi dans plus de 150 entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et de transformation du marché et qui sont réparties dans 10 pays et sur cinq continents.

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d'un budget initial de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l'un des plus importants fonds à vocation sociale du monde. Il investit dans les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l'innovation sociale. Il s'inscrit par ailleurs dans l'engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les gens d'ici. Il finance l'élaboration de solutions pour protéger la planète, transformer les soins de santé, soutenir l'agriculture responsable et favoriser l'intégration collective. Pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS, visitez telus.com/fondspollinisateur .

Pour en savoir plus, visitez https://www.telus.com/globalventures .

