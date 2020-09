Télétravail : l'Ordre des CRHA dévoile un guide pour outiller employeurs et travailleurs pour une pratique durable et efficiente

Afin d'outiller les employeurs et les travailleurs, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés dévoile aujourd'hui le Guide d'encadrement du télétravail pour l'employeur et l'employé .

Ce guide aborde les défis touchant la planification, l'implantation et l'organisation du télétravail. Il expose l'encadrement juridique requis, ainsi que les enjeux liés à la santé mentale. Enfin, il offre des conseils sur les bonnes pratiques à l'intention des organisations, des gestionnaires et des employés, et souligne les points de vigilance à garder en tête pour une implantation réussie du télétravail.

Une pratique bien ancrée

« D'une part, les employés y ont pris goût et ont apprécié l'expérience notamment en raison de la flexibilité que le télétravail leur a apportée, particulièrement au volet de la conciliation travail-vie personnelle. Ils en redemanderont à l'avenir et les employeurs n'auront d'autres choix que de l'offrir ne serait-ce que d'un point de vue de l'attractivité de la main-d'œuvre. Quant aux employeurs, ils ont pu constater que la productivité demeurait au rendez-vous, malgré la distance. » explique Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

C'est ainsi que selon un récent sondage de l'Ordre réalisé auprès des professionnels RH, 57 % mentionnent que leurs organisations maintiendront les mesures actuelles de télétravail au cours des mois à venir. Qui plus est, même à long terme, il n'est pas prévu de revenir à ce qui se faisait avant. En effet, en comparaison aux mesures de télétravail offertes pré-pandémie, 74 % estiment qu'elles seront élargies pour le futur.

Prendre le temps de planifier la suite

« Puisque cette pratique semble être là pour rester, il devient nécessaire pour les organisations de prendre un moment d'arrêt afin d'analyser les bons coups et les limites au sein de leur propre expérience et bien planifier la suite des choses, favorisant ainsi une pratique qui demeurera optimale au fil du temps » mentionne Mme Poirier.

Quelles sont les responsabilités de l'employeur au niveau de la santé et sécurité en contexte de télétravail? Quelles considérations avoir concernant la sécurité des données? Comment gérer adéquatement une équipe à l'ère du numérique? De quelles manières peut-on mobiliser les employés malgré la distance? Quels sont les facteurs à considérer pour aménager un poste de télétravail à la fois sécuritaire et productif? Comment conserver un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle en évitant les dérapages de l'hyperconnectivité?

Voilà quelques-unes des nombreuses questions abordées dans le Guide d'encadrement du télétravail pour l'employeur et l'employé afin de vous soutenir à faire du télétravail une pratique d'avenir gagnante.

À propos de l'Ordre

Regroupant 11 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Renseignements: Noémie Ferland-Dorval, Conseillère, Affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514-476-4918, [email protected]

Liens connexes

https://ordrecrha.org/