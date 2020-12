MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Amplio Stratégies est fière d'avoir contribué à former ces dernières semaines plus de 2000 gestionnaires et travailleurs avec un parcours d'apprentissage en ligne traitant de l'intégration du télétravail et la gestion à distance.

Les formations interactives Optimiser son télétravail et Intégrer la gestion à distance et hybride au quotidien proposent des trucs et astuces pour aider les gestionnaires à susciter l'engagement et la performance des employés en plus d'augmenter le niveau de bonheur et de productivité de tous les télétravailleurs au sein de l'entreprise.

Bien au-delà des capsules éducatives, Amplio Stratégies a su également innover en développant un réel parcours d'apprentissage en ligne incluant des textes complémentaires, un cahier du participant et un forum de discussion qui favorise les échanges entre les participants.

Voilà un succès sans précédent pour Amplio Stratégies, fondée en 2016 par Geneviève Desautels, entrepreneure visionnaire qui enseigne à distance depuis 10 ans et qui gère ses équipes à distance depuis plus de 4 ans.

« En ces temps inédits, les gestionnaires ont dû s'adapter rapidement aux nouvelles réalités et ces capsules ont été une véritable bouée de sauvetage afin de rallier les troupes et rester compétitif », explique Geneviève Desautels, présidente d'Amplio Stratégies. «Souvent, les gestionnaires croient, à tort, que le télétravail amène une baisse de la productivité. Or, nous constatons qu'à l'inverse, les gens sont détendus, reposés, avec moins de stress et peuvent donc être beaucoup plus productifs à la maison qu'au bureau » affirme madame Desautels.

« De beaux livres existent sur le sujet, mais selon nous, rien n'est plus efficace que des courtes vidéos à partager entre collègues! Plus dynamiques, plus chaleureuses et certainement plus près des relations humaines qui nous manquent tant, nos capsules permettent également aux organisations d'optimiser leur temps et d'apprendre efficacement », s'exprime Marc-André Lanciault, associé et chef de la pratique transformation numérique d'Amplio Stratégies.

Pour accéder aux formations, rendez-vous au amplio.illuxi.com .

À propos de Amplio Stratégies

Amplio Stratégies est une entreprise en pleine croissance qui conseille les entreprises et les organisations afin qu'elles puissent croître de façon durable et saine. Elle forme et accompagne les dirigeants, employés et entrepreneurs à créer une culture de croissance grâce à la mise en place de stratégies et de processus qui mobilisent l'ensemble des équipes à être plus performantes. Les axes d'interventions d'Amplio Stratégies sont la stratégie, le coaching, la transformation organisationnelle ou numérique et finalement l'augmentation des revenus.

