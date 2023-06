Téléthon Opération Enfant Soleil - 23 207 460 $ pour le mieux-être des enfants du Québec

QUÉBEC, le 4 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Québec tout entier a uni ses forces lors du Téléthon Opération Enfant Soleil. Les enfants malades et leur famille ont reçu une puissante vague d'espoir et de réconfort des quatre coins de la province tout au long de la journée, qui a culminé à un chiffrier final record de 23 207 460 $.

Montant historique de 23 207 460 $ inscrit au chiffrier final du 36e Téléthon Opération Enfant Soleil.

« Nous venons de vivre un immense élan de solidarité, grâce auquel nous pourrons continuer d'agir comme une véritable étincelle pour concrétiser des projets qui transforment les soins offerts à nos enfants partout au Québec. Ensemble, nous allons continuer d'être là pour ces milliers de familles et les équipes médicales qui en prennent soin dans leur parcours de guérison. » - Jonathan Gendron, président-directeur général d'Opération Enfant Soleil.

Ce grand marathon télévisuel, diffusé en direct sur les ondes de TVA, a débuté en matinée avec l'équipe de Salut Bonjour Week-end, pour une heure d'émission spéciale. Toute la journée, plus de 40 artistes et une dizaine d'animateurs se sont mobilisés aux côtés des 17 familles Enfants Soleil de toutes les régions du Québec pour sensibiliser les Québécois et les Québécoises ainsi que démontrer l'impact d'Opération Enfant Soleil.

« Nos enfants ont besoin de ces dons afin que la médecine soit au plus haut de la technologie. Depuis les tout premiers instants de sa vie, Justine peut compter sur votre soutien sans faille. Si notre fille était née il y a 20 ans, elle n'aurait jamais survécu! Alors à vous qui êtes là pour les enfants malades, « MERCI » en lettres majuscules. » - Sébastien, Kathleen, parents de Justine, 7 ans.

Parce que les petits miracles n'arrivent pas seuls, soulignons l'apport inestimable de tous les membres de la grande chaîne de solidarité d'Opération Enfant Soleil :

Les 17 familles Enfants Soleil qui ont partagé leurs histoires inspirantes avec générosité;

qui ont partagé leurs histoires inspirantes avec générosité; Nos animateurs : Annie Brocoli , Érik Caouette (2Frères), Alain Dumas , Anick Dumontet , Louis-Georges Girard , Maxime Landry , Josée Lavigueur, Félix- Antoine Tremblay , ainsi que nos collaborateurs, Mélissa Bédard, Sonny Caouette , Camille Dg et Arthur L'aventurier, Ève- Marie Lortie et Annie-Soleil Proteau ;

, Érik Caouette (2Frères), , , , , Josée Lavigueur, Félix- , ainsi que nos collaborateurs, Mélissa Bédard, , Camille Dg et Arthur L'aventurier, Ève- et ; Tous les bénévoles, dont les 325 téléphonistes qui ont recueilli des dons toute la journée;

Nos plus de 600 partenaires qui se mobilisent à la grandeur du Québec tout au long de l'année, incluant nos partenaires majeurs*;

Les milliers de donateurs présents pour les enfants.

Opération Enfant Soleil : tous ensemble, pour le mieux-être des enfants du Québec

Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province. Au cours des 36 dernières années, plus de 302 millions de dollars ont été remis grâce à la générosité des partenaires, des bénévoles et des donateurs. Grâce à cette contribution, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques : acquisition d'équipements de pointe, adaptés à la taille des enfants; aménagement d'environnements de soins confortables et optimaux; des soins de proximité, près de la maison et de la famille; des projets de recherche novateurs, pour aller toujours plus loin. Des sommes sont également versées à des organismes chaque année pour la réalisation de plusieurs projets liés à la prévention grâce au Fonds sport et santé durable.

Pour découvrir toutes les initiatives ainsi que tous les petits et les grands miracles que votre générosité permet de réaliser chaque année aux quatre coins du Québec, visitez-le www.operationenfantsoleil.ca .

*Partenaires majeurs

Walmart, Costco, RE/MAX, Familiprix, RONA, Desjardins, Toujours Mikes, Brick, Groupe Banque TD, Chaussures POP, TÉLUS, Couche-Tard, Aluminerie Alouette, Flordeco, Tuango, Club Piscine Super Fitness, Opto-Réseau et nos partenaires médias TVA, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et Rythme FM.

