Le Téléthon Enfant Soleil amasse une somme record de 25 253 480 $

« La vague d'amour et d'engagement que nous avons vécue aujourd'hui donne tout son sens à notre mission. Grâce à vous, le beau devient possible. Chaque dollar versé représente l'espoir d'un avenir meilleur et la possibilité de concrétiser des projets qui feront réellement la différence, sauveront des vies et adouciront les difficultés quotidiennes de la maladie. Ce que vous avez offert aujourd'hui, c'est plus qu'un don : c'est la promesse d'un horizon plus doux et plus lumineux pour nos enfants. Merci ! » - Jonathan Gendron, président-directeur général d'Enfant Soleil

Ce grand marathon télévisuel a débuté en matinée avec l'équipe de Salut Bonjour Week-end, pour une heure d'émission spéciale. Puis, à partir de 12 h 30, en direct à TVA, le Téléthon a su toucher le cœur du public grâce à des moments empreints d'émotion, de légèreté et même de rires, comme le segment humoristique des « nouvelles sportives » animé par le jeune Enfant Soleil Liam, aux côtés de Dave Morissette. Plus de 60 artistes ont partagé leur talent et offert des performances artistiques pour tous les goûts et tous les âges, de Fredz à Brigitte Boisjoli et sa fille Charlie, en passant par des duos inédits tels que William Cloutier et Lou-Adriane Cassidy. Avec une identité visuelle renouvelée et un contenu enrichi, le Téléthon 2025 a reflété l'évolution de la marque Enfant Soleil.

Merci de tout cœur…

Aux familles Enfants Soleil qui ont témoigné de leurs histoires inspirantes ;

qui ont témoigné de leurs histoires inspirantes ; Aux animateurs, fiers porte-paroles de la cause : Annie Brocoli , Maxime Landry , Alain Dumas , Anick Dumontet , Josée Lavigueur, Ève- Marie Lortie , Louis-Georges Girard , Camille Dg et Dave Morissette ;

, , , , Josée Lavigueur, Ève- , , Camille Dg et Dave Morissette ; Aux membres des équipes médicales qui ont témoigné de l'impact concret de chaque don ;

Aux 400 bénévoles impliqués sur le site du Téléthon et au Centre d'appels ;

Aux plus de 600 partenaires qui se mobilisent à la grandeur du Québec tout au long de l'année, incluant nos partenaires majeurs* ;

Et aux milliers de donateurs et donatrices, sans qui rien ne serait possible.

« Nous aimerions dire aux gens qui donnent à Enfant Soleil que leur contribution fait une grande différence dans la vie des enfants. Si Rose n'avait pas eu accès à tous ces soins, elle ne serait sûrement pas là aujourd'hui. Ça prend une communauté complète pour que les enfants puissent avoir une vie meilleure et s'épanouir. Grâce à vous, il y a de l'espoir. Merci ! » - Marie-Ève et Bernard, parents de Rose, 4 ans, Enfant Soleil.

Il y a du beau à l'horizon !

Grâce à vous, Enfant Soleil pourra poursuivre sa mission et soutenir l'innovation et l'excellence dans les centres pédiatriques universitaires de la province, en plus d'appuyer une centaine d'hôpitaux et d'organismes qui veillent sur la santé des enfants partout au Québec. Ensemble, nous avons un impact concret et déterminant dans leur parcours de soins. Les dons amassés permettent de fournir des équipements médicaux adaptés, de créer des milieux de soins chaleureux qui favorisent le bien-être et d'offrir des traitements dans chaque région afin que les enfants puissent demeurer près de chez eux, entourés de leurs proches. Les sommes recueillies permettent aussi de bonifier les services grâce à des programmes novateurs, de soutenir la recherche clinique permettant d'aller toujours plus loin, de promouvoir de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge, et surtout, de faire rayonner l'espoir pour que chaque enfant puisse entrevoir un horizon plus doux.

À propos d'Enfant Soleil

Enfant Soleil mobilise le Québec tout entier, année après année, pour appuyer les grands centres pédiatriques universitaires, les hôpitaux régionaux et les organismes qui veillent sur la santé des enfants. Reconnu comme un partenaire essentiel, Enfant Soleil finance chaque année plus d'une centaine de projets soumis par ces établissements afin d'assurer aux enfants un parcours de soins optimal, adapté à leur réalité et le plus près possible de leurs proches. Depuis 1988, plus de 337 M$ ont été consacrés à la réalisation de milliers de projets porteurs et concrets partout au Québec. Pour connaitre l'impact de l'organisation à la grandeur de la province, visitez enfantsoleil.ca.

*Partenaires majeurs

Walmart, Costco, RE/MAX, Familiprix, Canac, Les Industries Bonneville, Desjardins, Brick, Couche-Tard, Meubles Léon, Toujours Mikes, Tuango, TELUS, Aluminerie Alouette, Chaussures POP, Groupe Duroking, Lepelco, Groupe Banque TD, KIA, Marriott, Flordeco ; nos partenaires médias : TVA, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et Rythme FM, ainsi que notre partenaire de biens et services Solotech.

