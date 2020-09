Les Services de café Van Houtte se réinventent pour permettre aux employeurs d'offrir les bénéfices de la pause-café à la maison.

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les Services de café Van Houtte (SCVH), principal fournisseur de services de café pour les entreprises canadiennes et filiale de Keurig Canada Inc., ont mis sur pied un nouveau programme de café spécialement conçu pour répondre à la nouvelle réalité du télétravail. Le programme, TéléPause Café, offre aux employeurs des solutions créatives pour garder les employés engagés et permettre de ramener les bénéfices de la pause-café à la maison en contexte de télétravail. Les travailleurs canadiens étant, pour la grande majorité, en télétravail depuis la mi-mars, l'équipe des SCVH veut s'assurer qu'ils aient un accès régulier à du café de qualité et puissent renouer avec la pause-café, souvent vue comme étant un moment d'arrêt essentiel à leur bien-être.

Les employeurs qui souhaitent offrir ce nouveau programme unique à leurs employés doivent tout simplement sélectionner le plan d'allocation mensuelle de café qui convient le mieux à leur budget. Les employés pourront ensuite commander en ligne leurs marques préférées de thé, de chocolat chaud ou de café telles que Van Houtte®, Tim Hortons® et Starbucks®, en format de capsules K-Cup®, moulu ou en grains, afin de les faire livrer directement à leur porte.

« Traditionnellement, une pause-café, c'est le moment de stimuler notre créativité, de connecter avec une membrane importante de notre réseau social, et de prendre quelques minutes pour décrocher de nos écrans tout en restant dans notre environnement de travail. La pandémie, le confinement et le télétravail ont tout changé. Pour les SCVH, qui est la première source d'approvisionnement en café des entreprises canadiennes, il était question ici de repenser la manière dont les employeurs pouvaient faire revivre ces moments privilégiés aux télétravailleurs d'ici », a indiqué Martin Rivard, directeur principal national, Ventes et marketing aux Services de café Van Houtte.

« Nous sommes de nouveaux propriétaires de trois sites dans le secteur des dépanneurs. On voulait donc trouver un moyen pour remercier nos employés qui se sont embarqués dans cette nouvelle aventure avec nous en pleine transition vers une nouvelle réalité. Le programme TéléPause Café a été un bon moyen de leur offrir cette motivation supplémentaire! » soulignent Marwan et Karl Rahman, Groupe Belli Inc.

Trois plans s'offrent à l'employeur en fonction de ses besoins et de son budget : le Moka Lounge, le Bistro Java et le Coin café. Ces plans permettent tous d'offrir un rabais de 15 % aux employés sur leurs boissons, et le montant de la facture couvert par l'employeur varie selon le plan choisi. L'employeur peut moduler le plan et le budget qui lui convient pour ses différents groupes d'employés chaque mois. De plus, grâce au concours Rassemblez votre équipe, les entreprises qui s'intéressent au programme courent la chance de gagner un prix d'une valeur de 3 250 $ à partager avec leurs employés.

Pour en savoir plus sur le programme TéléPause Café, visitez www.telepausecafe.ca.

À propos des Services de café Van Houtte inc.

Les Services de Café Van Houtte inc. sont le principal fournisseur de services de café au Canada pour la clientèle commerciale. Ils proposent des programmes de boissons adaptés à chaque secteur d'industrie grâce à des services d'entretien et de livraison sans tracas, combinés à une vaste gamme de cafés, thés et autres boissons de qualité supérieure offerts dans une variété de formats et à des systèmes d'infusion multifonctions fiables et performants, incluant des cafetières Keurig® une tasse à la fois et des systèmes du grain à la tasse. Ils ont pour mission d'offrir aux entreprises locales, régionales et nationales, ainsi qu'aux fournisseurs de services alimentaires, des solutions diversifiées qui répondent à leurs besoins. Leur couverture nationale et leurs racines locales leur permettent de servir les hôtels, universités et collèges, établissements de santé, restaurants, stations-service et dépanneurs avec tous les avantages d'une grande entreprise et le service personnalisé d'un petit fournisseur.

À partir de 30 succursales de service situées stratégiquement d'un bout à l'autre du pays, ils servent plus d'un million de tasses de café par jour par l'entremise de leurs quelque 30 000 entreprises clientes. Les Services de café Van Houtte sont une filiale de Keurig Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada, dont le siège social et l'usine de torréfaction sont situés à Montréal.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, l'entreprise propose une large gamme de boissons chaudes et froides pour satisfaire chaque besoin, partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada offre une grande variété de boissons chaudes et froides, commercialisées sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, de même que les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Membres de la famille Keurig Dr Pepper, les Services de café Van Houtte sont également un chef de file en matière de développement durable grâce à leurs divers programmes d'approvisionnement responsable et de soutien aux communautés locales et mondiales, ainsi que leurs initiatives visant à réduire l'impact environnemental de leurs opérations tout en assurant un service sécuritaire grâce à leur programme Ensemble pour infuser la sécurité. Leur patrimoine - une combinaison unique de traditions de torréfaction de la marque de café Van Houtte® depuis 1919 et de technologies révolutionnaires - en fait une solution café complète et inégalée. Pour en savoir plus au sujet des SCVH, visitez www.servicescafevh.com. Pour en savoir plus sur le programme TéléPause Café, visitez www.telepausecafe.ca.

SOURCE Les Services de café Van Houtte Inc.

Renseignements: Caroline Des Rosiers, 514-880-2881, [email protected]