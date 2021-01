Télémédecine : Airmedic, fier partenaire d'Olive

SAINT-HUBERT, QC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Airmedic est fier d'annoncer son partenariat à la nouvelle clinique de santé virtuelle Olive lancée aujourd'hui au Québec. En effet, dès maintenant, les membres d'Airmedic pourront bénéficier des services de télémédecine d'Olive, tout comme les membres d'Olives bénéficieront également des services d'évacuation d'urgence d'Airmedic dans le cadre de leur abonnement.

« Le concept d'Olive est né d'un désir de bonifier l'offre à nos membres d'Airmedic. Ayant à cœur le bien-être de nos membres, l'ajout d'un service de télémédecine était pour nous une façon de renforcer notre promesse « Partout, en tout temps ». Grâce à Olive, nos membres pourront dorénavant avoir accès à un professionnel de la santé en vidéoconférence, en un seul clic. La complémentarité de nos services était toute naturelle et permet de créer une offre inégalée pour la population québécoise. » déclare Sophie Larochelle, chef de la direction chez Airmedic.

Olive est la seule application au Canada à disposer d'un bouton d'urgence. Si nécessaire, le patient sera dirigé vers la centrale d'urgence d'Airmedic qui décidera d'envoyer une ambulance ou un hélicoptère selon la situation.

« Nous sommes reconnus pour nos interventions partout au Québec dans des situations critiques. L'ajout d'un service de télémédecine permet d'offrir une prise en charge rapide et complète de petites et grandes urgences » ajoute Mme Larochelle.

À propos d'Airmedic

Seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux, Airmedic opère une centrale d'urgence à la fine pointe de la technologie 24/7/365 grâce à l'engagement de ses 150 employés, autant de ressources spécialisées. L'équipe d'intervention médicale d'urgence d'Airmedic a pour mission de porter secours rapidement à tous les membres Airmedic en les transportant par hélicoptère ou par avion au centre hospitalier le plus approprié à leur état de santé.

