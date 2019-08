Telecon acquiert TRJ Telecom et Telefil

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Telecon, le chef de file national des services en infrastructure de réseaux de télécommunications (conception, construction et connexion de réseaux), annonce aujourd'hui l'acquisition de TRJ Telecom, y compris sa filiale, Telefil.

TRJ Telecom offre des solutions clés en main et des services spécialisés pour la conception, la mise en œuvre, la modernisation et l'entretien de réseaux de télécommunications par fibre optique et câble coaxial au Québec et en Ontario. Elle compte plus de 600 employés hautement qualifiés qui travaillent dans quatre bureaux et cinq sites d'exploitations dans les deux provinces. Telefil est une filiale de TRJ Telecom qui possède une expertise technique de pointe dans les réseaux hybrides fibre coaxial ("HFC") et une vaste expérience dans les projets d'optimisation de réseaux.

TRJ Telecom est un acteur important et reconnu sur le marché canadien qui possède des relations de longue date avec ses clients et des alliances de premier plan avec les entreprises de télécommunications.

L'acquisition de TRJ Telecom s'inscrit dans la foulée du plan stratégique de Telecon et fera passer le nombre total d'employés à près de 4700. Elle permettra de renforcer sa position de chef de file national des services et solutions clés en main en infrastructure de réseaux de télécommunications.

« En renforçant notre présence au Québec et en Ontario, nous serons encore mieux positionnés pour bénéficier des investissements à venir dans l'infrastructure de réseaux de télécommunications canadienne en vue de la prochaine génération de réseaux 5G », a commenté André Héroux, président et chef de la direction de Telecon.

La transaction permettra aussi à TRJ Telecom d'accélérer sa croissance en tirant parti des ressources nationales de Telecon afin de mieux servir ses clients existants, établir de nouveaux partenariats et poursuivre son évolution.

Telecon et TRJ Telecom partagent des visions, des valeurs d'entreprise et des pratiques orientées vers le client. En s'alliant, les deux entreprises profiteront de leur expertise et de leurs meilleures pratiques respectives afin d'offrir aux clients les meilleures solutions partout au pays.

Telecon, TRJ Telecom et Telefil poursuivront leurs activités sous les bannières actuelles. Pierre Trudel, président, et Martin-Philippe Racine, vice-président et directeur général, continueront de superviser les opérations, la planification stratégique et l'orientation de TRJ Telecom et Telefil sous le leadership d'André Héroux, président et chef de la direction de Telecon.

Pour cette transaction, Telecon bénéficie du financement et du soutien stratégique d'investisseurs institutionnels, incluant Clearspring Capital Partners, Caisse de dépôt et de placement du Québec et Desjardins Capital, ainsi que du financement des membres de l'équipe de leadership senior de Telecon.

À propos de Telecon inc.

Fondée en 1967, Telecon est le plus grand fournisseur de services en infrastructure de réseaux de télécommunications au Canada. La société s'appuie sur sa présence nationale, ses 4100 employés, ses relations avec ses clients et ses plus de 50 ans d'existence pour offrir des solutions de conception, de localisation, d'infrastructure et de connectivité de pointe aux entreprises de télécommunications et entreprises clientes à l'échelle du pays. Pour plus de renseignements sur Telecon, visitez telecon.com.

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une société canadienne d'investissement privé, qui investit et acquiert des moyennes entreprises par le biais de rachats, financements de croissance, acquisitions, privatisations, consolidations d'industries, successions, recapitalisations et autres types de transactions. L'équipe de Clearspring travaille en étroite collaboration avec l'équipe de direction de ses sociétés en portefeuille afin d'assurer la création de valeur. Pour plus de renseignements sur Clearspring Capital Partners, visitez cscap.ca.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour plus de renseignements sur la Caisse, visitez cdpq.com.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital (auparavant « Desjardins Capital de risque ») a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,4 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 470 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 58 000 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site web ou consultez notre page LinkedIn.

SOURCE Telecon

Renseignements: Anne-Marie Desautels, Directrice, Communications et Marketing, Telecon, Téléphone: 514 356-6202, Courriel: anne-marie.desautels@telecon.ca

