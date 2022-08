TORONTO, le 26 août 2022 /CNW/ - Teladoc Health (NYSE : TDOC), le chef de file mondial des soins virtuels axés sur la personne, ainsi que Cloud DX (TSXV : CDX) (OTC : CDXFF), un système de télésurveillance des patients de pointe, sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu un partenariat stratégique pour mieux répondre aux besoins de télésurveillance des patients partout au Canada.

Dans le cadre de ce partenariat, les services de télésurveillance des patients de la plateforme Cloud DX au Canada seront améliorés grâce aux capacités de soins virtuels de Teladoc Health. Les hôpitaux et les cliniques utilisent la plateforme et les outils Cloud DX pour prendre en charge des patients souffrant d'une affection aiguë et médicalement complexes, y compris, par exemple, les personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), d'insuffisance cardiaque ou nécessitant des besoins post-chirurgicaux. La solution de télésurveillance des patients de Cloud DX, Connected Health™, permet de suivre les principaux indicateurs de santé des patients depuis leur domicile, comme la pression artérielle, le pouls, le niveau d'oxygène et la température.

Teladoc Health apporte son expertise mondiale en gestion des soins chroniques dans la communauté ainsi qu'en soins virtuels, y compris les soins de santé mentale. De plus, Teladoc Health offre la plateforme logicielle de soins virtuels Solo™, une application de soins de santé spécialisée de pointe actuellement utilisée dans plus de 4 000 hôpitaux et systèmes de santé dans le monde, y compris au Canada. Ce partenariat permet d'utiliser Solo™ dans l'application Cloud DX destinée aux patients au Canada, afin que les patients puissent communiquer facilement et en toute transparence avec les membres de leur équipe clinique, créant ainsi une expérience plus efficace et plus satisfaisante autant pour les patients que pour les fournisseurs.

« Nous sommes ravis de faire profiter les Canadiens de la vaste expertise de Teladoc Health en matière de soins virtuels, de gestion des soins chroniques et de soins de santé mentale grâce à ce partenariat unique avec Cloud DX, qui nous donne l'occasion de donner à davantage de Canadiens les moyens de vivre en meilleure santé », a déclaré Joby McKenzie (Ph. D.), directrice générale, Teladoc Health, Canada. « En unissant nos forces à celles de Cloud DX au Canada, nous apporterons l'échelle nécessaire pour atteindre les gens de ce vaste pays, qui peuvent bénéficier d'une télésurveillance de leur état de santé à domicile, tout en réduisant la pression sur les hôpitaux et les cliniciens », a-t-elle ajouté.

Robert Kaul, chef de la direction et fondateur de Cloud DX, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Teladoc Health en tant que partenaire pleinement intégré sur la plateforme Cloud DX au Canada. De sa solution de soins virtuels de pointe, Solo™, à ses programmes de gestion des soins chroniques et de santé mentale, l'offre de services de Teladoc Health dans le cadre de l'écosystème Connected Health™ crée une solution de télésurveillance des patients convaincante et robuste. Ensemble, Teladoc Health et Cloud DX fournissent une trousse d'outils complète et hors pair aux fournisseurs de soins de santé pour traiter les cas aigus et complexes. En tant que partenaires, nous avons hâte de créer de meilleurs parcours de soins de santé pour un plus grand nombre de Canadiens. »

À propos de Teladoc Health Canada, Inc.

Teladoc Health Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Teladoc Health, Inc. (« Teladoc Health »). Teladoc Health transforme l'expérience de soins de santé et permet aux personnes du monde entier de vivre en bonne santé. En tant que chef de file mondial des soins virtuels complets, Teladoc Health utilise des signaux de santé exclusifs et des interactions personnalisées pour améliorer les résultats en matière de santé dans tout le continuum des soins, à chaque étape du parcours de santé d'une personne. Teladoc Health met à profit plus d'une décennie d'expertise et de connaissances axées sur des données pour satisfaire aux besoins croissants des consommateurs et des professionnels de la santé en matière de soins virtuels. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.teladochealth.com ou suivez @TeladocHealth sur Twitter.

À propos de Cloud DX

Accélérant la santé numérique, Cloud DX a pour mission d'améliorer les soins de santé pour tous. Notre plateforme de télésurveillance des patients Connected Health™ est utilisée par les entreprises de soins de santé et les équipes de soins dans toute l'Amérique du Nord pour gérer virtuellement les maladies chroniques, permettre le vieillissement sur place et fournir des soins post-chirurgicaux de qualité hospitalière à domicile. Nos partenaires obtiennent de meilleurs résultats pour les soins de santé et les patients, réduisent le nombre d'hospitalisations ou de réadmissions et diminuent les coûts de prestation des soins de santé grâce à une utilisation plus efficace des ressources. Cloud DX est le co-lauréat du Qualcomm Tricorder XPRIZE, figure sur la liste des meilleurs innovateurs d'entreprises canadiennes en 2022, a remporté le prix Edison en 2021, a été un finaliste de « World Changing Idea » de Fast Company et figure parmi les dix fournisseurs de télésanté les plus importants au Canada. Cloud DX est un partenaire exclusif de Medtronic Canada et d'Equitable Life of Canada.

