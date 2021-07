Augmentation moyenne limitée à 0,13 $ ou 0,7 %

MONTRÉAL, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Comme elle l'avait précisé par communiqué le 18 mai dernier , la SAQ procédera à un ajustement de prix sur 2306 produits en approvisionnement continu et par lots offert aux consommateurs le dimanche 18 juillet prochain.



Produits courants et spécialités en approvisionnement continu Spécialités en approvisionnement par lot Total Ajustements à la hausse 1633 422 2055 Ajustements à la baisse 10 241 251

De ce nombre, 98 produits, pour lesquels l'ajustement de prix avait été reporté en mai dernier parce qu'ils étaient alors en promotion, verront également leur prix augmenter à cette même date. La SAQ n'applique jamais des hausses de prix sur des produits en promotion.

Renégociation des frais de transport imposés

Dans les dernières semaines, la SAQ n'a pas ménagé ses efforts pour diminuer les hausses de frais de transport initialement imposées par ses transitaires. Le travail de ses équipes a permis de limiter les effets des augmentations exigées par ses transporteurs sur le prix de détail.

Transport maritime : une instabilité qui perdure

Avec la forte demande pour le transport maritime à l'échelle internationale depuis plusieurs mois, de nombreux transitaires connaissent des retards dans le ramassage des commandes. De plus, plusieurs ports stratégiques sont congestionnés et frappés par la rareté de conteneurs vides dans le marché.

Cette instabilité, qui touche d'ailleurs plusieurs secteurs d'activités et impacte le prix de nombreux produits, a amené les principaux transitaires de la SAQ à imposer d'importantes surcharges sur les frais de transport des produits en provenance de nombreuses destinations dans le monde dans les derniers mois.

Une première hausse est entrée en vigueur le 1 er mars dernier pour la SAQ. Celle-ci s'est reflétée sur les prix des produits ajustés le 23 mai dernier;

mars dernier pour la SAQ. Celle-ci s'est reflétée sur les prix des produits ajustés le 23 mai dernier; Depuis cette première hausse, deux hausses additionnelles ont été annoncées à la SAQ par ses transitaires. Ces dernières, après négociation, ont été limitées, mais nécessitent tout de même un ajustement exceptionnel des prix à la hausse le 18 juillet prochain.

Comme elle s'y est engagée, si de nouvelles hausses de frais de transport devaient être imposées dans les mois à venir par ses transitaires, la SAQ communiquera les effets de celles-ci sur les prix de détail des produits de manière transparente à ses clients.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 409 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2020-2021, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,219 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Yann Langlais Plante, Relations médias, SAQ, 514-779-2874, [email protected]

Liens connexes

https://www.saq.com/