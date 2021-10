Le fournisseur de services Internet offre plus de choix et de souplesse aux Canadiens qui veulent regarder leurs séries, leurs films et leurs sports préférés.

CHATHAM, ON, le 19 oct. 2021 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc., le plus important fournisseur de services de télécommunications indépendant au Canada, et sa société de câblodistribution affiliée Hastings Cable Vision Limited, annoncent le lancement de leur populaire produit TekSavvy TV dans certaines régions du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Les clients admissibles du service Internet résidentiel de TekSavvy ayant une vitesse de téléchargement minimale de 15 Mbit/s peuvent s'abonner à TekSavvy TV, qui est offert à partir de 20 $ par mois pour le service de base, et ajouter des forfaits thématiques ou choisir leurs propres chaînes.

« Nous travaillons sur ce projet depuis un certain temps et nous sommes très heureux d'offrir TekSavvy TV à nos clients partout au pays, a déclaré Marc Gaudrault, chef de la direction de TekSavvy et président de Hastings. Nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens un véritable choix pour leurs besoins de télécommunications et de divertissement vidéo. TekSavvy TV donne au client le plein pouvoir sur son expérience télévisuelle, et ce, à un prix raisonnable. »

TekSavvy TV est un service de divertissement vidéo de nouvelle génération qui offre à ses clients plus de 150 canaux HD en direct, un service PVR infonuagique moyennant des frais mensuels supplémentaires, la vidéo sur demande, le retour en arrière et le redémarrage et la possibilité de visionner certaines chaînes en déplacement directement sur leurs téléphones et leurs tablettes grâce aux applications GO des télédiffuseurs. TekSavvy TV offre les chaînes et le contenu que les gens connaissent et aiment, mais d'une façon agréablement différente. Le plus intéressant, c'est que les clients n'ont pas à louer un décodeur s'ils possèdent déjà un appareil compatible avec AppleTV, Amazon Fire TV ou Android TV approuvé. TekSavvy TV est une application offrant un service complet qui peut être téléchargée sur un appareil compatible avec la diffusion vidéo en continu, un téléphone ou une tablette à partir d'une boutique d'applications. Les clients qui n'ont pas d'appareil compatible peuvent louer un décodeur TekSavvy TV pour 5 $ par mois.

TekSavvy TV qui est offert exclusivement aux clients du service Internet résidentiel de TekSavvy ayant une vitesse de téléchargement minimale de 15 Mbit/s permet d'accéder à plus de 150 chaînes spécialisées populaires en HD. Pour en savoir plus sur TekSavvy TV et sur la façon de devenir un client de TekSavvy, les Canadiens peuvent consulter le site www.teksavvy.com.

À propos de TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. TekSavvy est déterminée à offrir un choix concurrentiel de qualité et à combler le fossé numérique au Canada. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario, et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

À propos de Hastings Cable Vision

Hastings Cable Vision Limited offre des services télévisuels à la collectivité de Madoc, en Ontario, depuis 1965. Fondée sur la famille et l'amitié, Hastings Cable Vision Limited continue de servir des clients partout dans le comté de Hastings au moyen de services télévisuels, téléphoniques et Internet de qualité et elle sert ses clients au-delà du comté de Hastings au moyen d'un service télévisuel de qualité grâce à son partenariat avec sa société affiliée, TekSavvy Solutions Inc.

