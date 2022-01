Le fournisseur de services Internet (FSI) lance son service Internet par fibre optique jusqu'au domicile à Mitchell's Bay, Grande Pointe et Pain Court dans le cadre d'une initiative en cours visant à fournir un service Internet abordable à la communauté de Chatham-Kent par l'entremise d'un réseau de fibre optique à haute vitesse.

CHATHAM, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (« TekSavvy »), le plus important fournisseur indépendant de services Internet (FSI) au Canada, est heureux d'annoncer le lancement de son service Internet par fibre optique jusqu'au domicile à Mitchell's Bay, Grande Pointe et Pain Court. L'entreprise offre maintenant des services Internet sur fibre optique à plus de 250 foyers et entreprises de ces collectivités, dans le cadre du programme régional d'expansion des services à large bande Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT).

Le réseau de fibre optique à haute vitesse offrira aux foyers une vitesse Internet allant jusqu'à 1 gigabit par seconde (Gbps). Tous les forfaits d'Internet par fibre optique de TekSavvy Fibre donnent accès à une bande passante illimitée permettant aux clients de travailler à distance, diffuser du contenu, s'adonner à la pratique de jeux vidéo et naviguer sur Internet sans craindre de se voir imposer des frais d'utilisation excédentaire des données chaque mois. Les clients résidentiels qui s'abonneront aux services Internet sur fibre optique pourront profiter de la promotion de TekSavvy, qui offre un crédit mensuel de 20 $ pour les 12 premiers mois de service par l'entremise du forfait Fibre 1000 Unlimited. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, les forfaits, la tarification et les promotions en vigueur, consultez le www.teksavvy.com.

« TekSavvy est fier d'offrir la plus récente technologie à base de fibre optique aux collectivités de Mitchell's Bay, de Grande Pointe et de Pain Court, a affirmé Charlie Burns, chef des technologies chez TekSavvy. Les résidents ont accès à un service Internet rapide et fiable offrant une vitesse de téléchargement pouvant aller jusqu'à 1 Gbps et une utilisation illimitée, à un prix raisonnable. »

« SWIFT est fier de s'associer à TekSavvy dans le cadre de ce projet très important qui permettra d'offrir un service Internet par fibre optique jusqu'au domicile à beaucoup d'autres résidents et entreprises de Mitchell's Bay, Grande Pointe et Pain Court, a déclaré Barry Field, directeur général du programme SWIFT. Ces investissements stratégiques dans l'infrastructure à large bande, de concert avec le soutien de la municipalité de Chatham-Kent, auront des retombées positives à long terme pour ces collectivités. »

Les résidents de Mitchell's Bay, de Grande Pointe et de Pain Court qui souhaitent profiter du service d'Internet par fibre optique de TekSavvy peuvent consulter le site www.teksavvy.com/fibre ou composer le 1 519 360-4747 pour en savoir plus.

À propos de TekSavvy

TekSavvy offre fièrement des services de télécommunications primés aux Canadiens et lutte pour les droits des consommateurs depuis plus de 20 ans. TekSavvy est déterminée à offrir un choix concurrentiel de qualité et à combler le fossé numérique au Canada. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario, et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

