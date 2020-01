TekSavvy lance le service Internet par câble aux consommateurs au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve

Les Canadiens seront plus nombreux à tirer profit d'un plus grand choix de services Internet grâce à la gamme unique d'offres à prix abordables et sans engagements du fournisseur

CHATHAM, ON, le 28 janv. 2020 /CNW/ - TekSavvy Solutions, le plus grand fournisseur indépendant de services de télécommunication au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses services Internet par câble dans certaines régions du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve.

Cette expansion des services au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve inclut les communautés de Fredericton, Moncton, Corner Brook, Gander, Saint-Jean (Terre-Neuve), Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) et bien d'autres. Les consommateurs peuvent accéder au site www.teksavvy.com, entrer leur adresse et voir les offres Internet qu'ils peuvent commander.

« Cette expansion vers l'Est étend les services Internet primés et axés sur le client de TekSavvy à encore plus de foyers canadiens, a déclaré Marc Gaudrault, fondateur et président-directeur général de TekSavvy. Les consommateurs souhaitent profiter d'un choix véritable et tirer parti de la concurrence. Nous sommes heureux de leur offrir ce choix, grâce à des prix plus bas et à une utilisation illimitée. TekSavvy sert fièrement les Canadiens depuis plus de 20 ans en tenant ses promesses de se battre pour les droits des Canadiens en matière d'Internet. »

Avec le lancement du service Internet par câble, TekSavvy permet aux consommateurs de bénéficier de vitesses de chargement plus élevées à des tarifs plus bas, sans engagement à long terme. Le service Internet par câble de TekSavvy commence à 53,95 $ par mois, pour une vitesse de 75 Mbit/s et de 150 Mbit/s, avec une utilisation mensuelle illimitée.

Pour en savoir plus sur TekSavvy et pour savoir quels forfaits Internet sont accessibles aux consommateurs, rendez-vous sur le site www.teksavvy.com.

Accès au Nouveau-Brunswick : Bathurst, Campbellton, Chamcook, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton, Pokemouche, Saint-Jean et Woodstock.

Accès à Terre-Neuve : Corner Brook, Gander, Grand Falls-Windsor, Notre Dame et Saint-Jean

TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunications fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

SOURCE TekSavvy Solutions Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : John Settino, 416 662-2955 ou Trevor Campbell, 647 201-5409, The iPR Group, [email protected]

