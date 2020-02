TekSavvy choisit Ericsson pour construire un réseau LTE rural dans le sud-ouest de l'Ontario

CHATHAM, ON, le 20 févr. 2020 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Ericsson (NASDAQ:ERIC) pour mettre à niveau et élargir le réseau et les services d'accès fixe sans fil (AFF) en milieu rural de TekSavvy à l'aide de la technologie du système de radio et de la technologie de transport et de réseau Cloud Core d'Ericsson.

Ce partenariat, le premier entre Ericsson et TekSavvy, permettra à plusieurs collectivités rurales de la municipalité de Chatham-Kent, ainsi que des comtés d'Elgin, de Lambton et de Middlesex de bénéficier des meilleures solutions à large bande qui misent sur les produits et services d'Ericsson.

TekSavvy utilisera le matériel et les logiciels du système de radio Ericsson pour moderniser son réseau FWA existant au moyen des solutions MIMO 8x8 d'Ericsson. Ericsson fournira également à TekSavvy une solution Cloud Core comprenant une infrastructure en nuage et des liaisons micro-ondes avancées, MINI-LINK 6000, qui pourront fournir une évolution future en douceur vers la technologie 5G.

Charlie Burns, directeur des technologies chez TekSavvy Solutions Inc., a déclaré : « TekSavvy est un exemple de la façon dont un fournisseur de services Internet indépendant peut tirer parti des meilleures solutions d'Ericsson dans la prestation de services à large bande solides en milieu rural à un niveau égal à celui des acteurs nationaux. »

Les investissements de TekSavvy dans la technologie sans-fil permettront d'améliorer les services à large bande en milieu rural de plus de 30 000 adresses dans le sud-ouest de l'Ontario.

Manish Singh, directeur des comptes régionaux d'Ericsson au Canada, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler en étroite collaboration avec TekSavvy pour aider à réduire l'écart de connectivité au Canada. L'implantation de services à large bande à haute vitesse dans les collectivités rurales est une mission clé d'Ericsson afin d'améliorer la vie des gens et d'accroître les retombées économiques pour les Canadiens, peu importe où ils vivent. »

Les travaux de modernisation devraient être terminés au cours de la première moitié de 2020.

À PROPOS D'ERICSSON

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de saisir la pleine valeur de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise englobe les réseaux, les services numériques, les services gérés et les nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Grâce à ses investissements en innovation, Ericsson a apporté les avantages de la téléphonie et de la large bande mobile à des milliards de personnes dans le monde. Les actions d'Ericsson sont négociées au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com

À PROPOS DE TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunications fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

Jimmy Duvall, [email protected], 214 543-9830 ; RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, John Settino, 416 662-2955 ou Trevor Campbell, 647 201-5409, The iPR Group, [email protected]

