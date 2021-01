Le réseau de fibre optique à longue distance du FSI entre Toronto et Windsor sera alimenté par les solutions optiques clés en main de Ciena

CHATHAM, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - Achevant la construction de son réseau de transport de longue distance entre Toronto et Windsor, TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) - le plus important fournisseur indépendant de services Internet (FSI) au Canada - a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Ciena en vue de l'utilisation de ses solutions optiques de première classe. L'anneau optique de TekSavvy mesure 600 km et comprend un total de 18 points de présence nouveaux et déjà établis au sein des principaux marchés du sud-ouest de l'Ontario.

L'entente appuiera les investissements continus de TekSavvy dans ses installations du réseau Fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et du réseau LTE, ainsi que le lancement de ses services Internet de gros désagrégés dans toute la région. Cette entente s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux plan d'investissement quinquennal de TekSavvy qui veille à améliorer l'accès aux services à large bande haute vitesse et à offrir un choix concurrentiel aux clients. Grâce à des investissements en capital ciblés totalisant plus de 250 millions de dollars - dont des investissements de plus de 100 millions de dollars dédiés à l'infrastructure de réseau -, TekSavvy a l'intention de connecter plus de 60 000 résidences et entreprises et de proposer aux collectivités de la région un choix concurrentiel de services Internet sur fibre optique. TekSavvy mettra en œuvre les solutions optiques de Ciena au cours des six premiers mois de 2021.

« Il est essentiel que nous investissions dans nos itinéraires de longue distance vers les grandes villes comme Toronto et Windsor, alors que nous construisons des installations dans le sud-ouest de l'Ontario et que nous faisons la transition vers un service Internet de gros désagrégé, a déclaré Charlie Burns, chef des technologies chez TekSavvy Solutions Inc. La technologie optique de calibre mondial de Ciena jouera un rôle crucial dans nos efforts visant à fournir à nos clients résidentiels et commerciaux la meilleure connectivité par fibre optique possible », a-t-il ajouté.

TekSavvy compte déployer la solution cohérente de réseau optique en grille flexible de Ciena. Cette solution utilise la plateforme de la gamme 6 500 Packet-Optical Platform alimentée par la technologie optique cohérente de WaveLogic qui peut atteindre 400 G et plus. Le réseau de TekSavvy pourra ainsi mettre à l'échelle des applications à large bande au moyen d'une quantité minimale de matériel, ce qui contribuera à améliorer l'économie en réseau.

Le contrôleur de domaine en matière de gestion, de contrôle et de planification (Manage, Control and Plan) de Ciena permettra d'assurer des opérations de cycle de vie de bout en bout qui harmoniseront la gestion des réseaux et des services, ainsi que la planification des réseaux en ligne, grâce à des contrôles définis par logiciel.

« L'objectif de TekSavvy, qui consiste à offrir à ses clients un véritable choix concurrentiel de solutions Internet sur fibre optique à vitesse ultra rapide, sera étayé par les solutions de Ciena qui contribuent à la croissance dans le domaine de la large bande et qui permettent de réduire le coût par bit », a expliqué Eric Danielson, vice-président des ventes régionales pour l'Amérique du Nord chez Ciena.

TekSavvy offre fièrement des services de télécommunications primés aux Canadiens et lutte pour les droits des consommateurs depuis plus de 20 ans. TekSavvy est déterminée à offrir un choix concurrentiel de qualité et à combler le fossé numérique au Canada. TekSavvy continuera de mieux relier les Canadiens mal desservis en réalisant des investissements de plus de 250 millions de dollars dans l'infrastructure à large bande d'ici 2026. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario, et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

Renseignements: Trevor Campbell, The iPR Group, 647 201-5409; John Settino, The iPR Group, 416 662-2955, [email protected]

