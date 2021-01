TekSavvy annonce un service de réseau d'entreprise MPLS

Les partenaires de TekSavvy peuvent maintenant sécuriser les communications de leur service, réduire la latence et tirer parti du réseau de base de l'entreprise d'un océan à l'autre pour instaurer une nouvelle confiance envers les applications à délai critique.

CHATHAM, ON, le 11 janv. 2021 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), le plus important fournisseur indépendant de services Internet (« FSI ») au Canada, annonce aujourd'hui la disponibilité à grande échelle de son service de réseau MPLS (commutation multiprotocole par étiquette). Grâce au déploiement d'appareils de qualité professionnelle en bordure d'un réseau d'entreprise, le service MPLS achemine les paquets de données le long d'une voie prévisible prédéterminée, ce qui accroît l'efficacité et la fiabilité du réseau et réduit sa latence.

L'acheminement du trafic dans les succursales ou les points de vente au détail sur une trajectoire prévisible peut être d'une importance vitale pour les applications à délai critique comme la voix par protocole IP, la vidéoconférence et le commerce électronique. Contrairement au parcours parfois compliqué qu'un ensemble de produits peut emprunter, les paquets de données MPLS atteignent leur destination avec certitude. Comme la confidentialité est la marque distinctive de sa conception, le service MPLS de TekSavvy offre un moyen de transport plus sûr qu'Internet.

Le Centre d'assistance technique de TekSavvy, ouvert en tout temps, assure une gestion et un entretien permanents des réseaux et du matériel MPLS de ses clients. L'équipe TekSavvy peut facilement configurer et adapter les réseaux, quel que soit le type de trafic qu'ils soutiennent. Les experts de TekSavvy aident les partenaires de l'entreprise à prioriser le trafic réseau afin de garantir le rendement optimal des applications essentielles aux activités et des données à durée de vie critique.

« La prévisibilité du rendement du réseau est essentielle pour les entreprises, a déclaré Jean Lamoureux, vice-président, Marchés des affaires et de gros à TekSavvy. La livraison de données à durée de vie critique là où il est possible de les traiter est une partie essentielle des activités quotidiennes. »

Le service MPLS de TekSavvy sépare efficacement le trafic de données de l'entreprise de l'Internet public et prévient les nombreuses menaces qui y existent. Grâce à un réseau privé conçu spécialement pour eux, chaque partenaire d'entreprise obtient des données plus sûres et mieux protégées contre les incursions.

« Les clients comptent maintenant sur TekSavvy et leurs solutions qui offrent la résilience numérique, a déclaré Raj Thaker, vice-président, Affaires. Offrir une expérience de qualité, de la conception et de la mise en œuvre jusqu'au soutien, commence par un partenaire comme TekSavvy qui met principalement l'accent sur le contexte du client. »

TekSavvy continue de produire des solutions efficaces et configurables pour les entreprises afin de permettre à ses clients de se concentrer sur ce qui rend leur entreprise unique.

À propos de TekSavvy

TekSavvy offre fièrement des services de télécommunications primés aux Canadiens et lutte pour les droits des consommateurs depuis plus de 20 ans. TekSavvy est déterminée à offrir un choix concurrentiel de qualité et à combler le fossé numérique au Canada. TekSavvy continuera de mieux relier les Canadiens mal desservis en réalisant des investissements de plus de 250 millions de dollars dans l'infrastructure à large bande d'ici 2025. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario, et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

