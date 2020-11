Les bureaux à domicile, les bureaux mobiles et les succursales sont tous des lieux où une sécurité accrue des données est hautement prioritaire. À l'aide d'une combinaison de réseaux privés virtuels (RPV) clients et de connexions au point d'accès dotés d'un accès sécurisé sur place, nos solutions sont personnalisables et adaptables en vue de répondre à une grande variété de besoins et de budgets des entreprises. Les dispositifs préconfigurés, prêts pour l'utilisation et de qualité commerciale peuvent procurer une bonne protection des points d'accès et un contrôle de l'accès. Connectez-vous aux applications WAN ou Cloud d'entreprise en toute tranquillité d'esprit partout où l'accès à Internet est offert.

« L'innovation en période de changement est la façon dont les entreprises canadiennes assurent leur survie. La mise en œuvre de niveaux élevés de continuité et de sécurité donne aux entreprises la latitude dont elles ont besoin pour continuer de soutenir la concurrence, a déclaré Jean Lamoureux, vice-président, Marchés des affaires et de gros chez TekSavvy. Les solutions pour télétravailleurs permettent à l'entreprise de progresser et de mettre en évidence ses particularités. »

« Le déploiement de la technologie numérique qui permettra à l'entreprise de se prendre en main doit être sûr et fiable. TekSavvy s'associe à nos clients pour élaborer des solutions qui accordent la priorité aux infrastructures et aux communications essentielles, a déclaré Raj Thaker, vice-président, Affaires. Nos partenaires font appel à nous dans le but de profiter de notre expertise et de trouver des solutions qui améliorent leur offre. »

Les solutions pour télétravailleurs de TekSavvy ont été conçues pour permettre à nos partenaires de se concentrer sur leurs clients et de protéger les investissements dans leur entreprise.

À propos de TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

