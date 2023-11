Le fournisseur de technologies de la chaîne d'approvisionnement est reconnu pour la valeur ajoutée qu'il apporte grâce à ses fonctionnalités approfondies et à ses capacités sectorielles.

MONTRÉAL, Canada, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a été reconnu dans la matrice de valeur technologique WMS inaugurale de Nucleus Research pour 2023, où il a été placé dans le quadrant « Expert ». Selon le cabinet de recherche et de conseil en technologie, Tecsys se distingue de ses concurrents par ses capacités avancées, ses fonctionnalités approfondies et son expertise sectorielle spécifique aux secteurs de la distribution et de la santé.

La matrice de valeur des technologies WMS de Nucleus Research propose un classement comparatif des principaux fournisseurs d'un marché afin de fournir des conseils empiriques lors du processus de sélection des fournisseurs de WMS. Les fournisseurs sont évalués sur la base de deux facteurs de valeur critiques : la facilité d'utilisation et la fonctionnalité. Ces fournisseurs sont classés dans l'un des quatre groupes suivants : chefs de file, experts, facilitateurs ou fournisseurs de base.

Selon Nucleus Research : « Dotées de capacités avancées d'exécution des commandes, d'une visibilité des stocks en temps réel et des analyses de données, les principales solutions WMS adaptent leur développement à l'optimisation des entrepôts, permettant aux entreprises de gérer le commerce électronique direct aux consommateurs, les modèles omnicanaux et les exigences logistiques mondiales ».

Le quadrant « Expert » de Nucleus Research est réservé aux fournisseurs offrant des solutions WMS complètes avec des capacités fonctionnelles approfondies adaptables à diverses industries. L'expertise de Tecsys couvre plusieurs secteurs, soulignant sa polyvalence et son approche holistique de l'optimisation des chaînes d'approvisionnement.

« Le WMS de Tecsys est un mélange de fonctionnalités robustes et de conception conviviale », a ajouté Charles Brennan, analyste de recherche pour la chaîne d'approvisionnement chez Nucleus Research. « L'engagement de la société en faveur d'une approche adaptée à l'industrie, en particulier dans des domaines tels que les soins de santé, la pharmacie et les 3PL complexes, établit la norme dans son domaine. La position de chef de file de Tecsys dans ses secteurs clés est une indication de la capacité de l'organisation à anticiper et à répondre aux demandes changeantes d'un marché dynamique, en stimulant à la fois l'efficacité et la croissance pour ses clients ».

Bill Denbigh, vice-président de la stratégie de mise en marché de Tecsys, a commenté : « Nous sommes honorés que Nucleus Research nous reconnaisse en tant qu'experts dans sa matrice de valeur WMS 2023. Tecsys équipe les chaînes d'approvisionnement pour des scénarios réels depuis plus de 40 ans, et nous y sommes parvenus en appliquant la bonne combinaison d'innovation et d'expérience. Cela se traduit par des fonctionnalités robustes capables de s'attaquer à la complexité tout en offrant une expérience utilisateur simplifiée. »

Le WMS Elite™ de Tecsys est construit sur la plateforme low code Itopia® conçue pour offrir une flexibilité opérationnelle complète tout en permettant une exécution sophistiquée de la chaîne d'approvisionnement. Elite™ WMS rationalise les opérations d'entrepôt et optimise la réception, la préparation des commandes et l'expédition tout en améliorant la visibilité et en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Tecsys permet aux organisations de bénéficier d'analyses prédictives, de tableaux de bord, de jumeaux numériques, de cartes thermiques et de recommandations d'optimisation, facilitant ainsi les décisions fondées sur les données et les opérations rationalisées afin d'offrir une valeur maximale tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

