Technum Québec, la Zone d'innovation de Bromont en microélectronique et semiconducteurs, inaugure son incubateur-accélérateur espace konect

BROMONT, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Technum Québec, la Zone d'innovation de Bromont en microélectronique et semiconducteurs, est fière d'inaugurer l'espace konect, son bâtiment signature qui accueillera des entreprises en démarrage et en phase d'accélération. L'ouverture officielle a eu lieu aujourd'hui en présence de Mme Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie et de Francis Dorion, directeur général de la Ville de Bromont et membre du conseil d'administration de Technum Québec ainsi que de plusieurs invité(e)s.

« L'électronique joue un rôle clé dans environ 80 % des innovations technologiques modernes. Au sein de Technum Québec, nous proposons un environnement propice à l'incubation et à l'accélération des entreprises émergentes qui pourront avoir une incidence concrète dans une variété de secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, la défense, la médecine, la biotechnologie, ou les véhicules électriques et autonomes », a exprimé Mme Manon Duclos, présidente-directrice générale de Technum Québec, « Pour prendre leur envol, les jeunes pousses doivent être accompagnées. À l'espace konect, elles trouveront les bons partenaires au sein d'un écosystème au rayonnement mondial ainsi que des possibilités de financement adéquat pour accomplir leurs objectifs. »

Propulser l'innovation et favoriser une croissance durable

Les entreprises qui occuperont les locaux de l'espace konect devront travailler au développement de produits en lien avec la spécialisation de Technum Québec, soit ce qui a trait aux composantes électroniques, aux systèmes embarqués, à la création sans unité de fabrication et à l'internet des objets. Des critères de développement durable de l'Organisation des Nations unies guideront également le processus de sélection des entreprises.

Le parcours des entrepreneurs sera établi en fonction du stade de maturité de leurs produits, soit de l'idée au marché. Une démarche personnalisée sera définie en collaboration avec les partenaires clés de l'écosystème dont entre autres le C2MI, l'ISEQ et l'Université de Sherbrooke. Un volet axé sur les facteurs humains de l'entrepreneur sera mis de l'avant, ainsi que sur l'écoresponsabilité.

L'espace konect s'inscrira aussi comme partie intégrante de la communauté bromontoise par la tenue d'événements en collaboration avec des partenaires locaux, comme des activités centrées sur l'initiation des jeunes aux sciences et à la microélectronique.

Le bâtiment lui-même a été conçu pour favoriser les rencontres et le maillage en suivant les principes de design de la certification WELL et ceux de la biophilie. La certification WELL intègre les principes interreliés de la lumière, de l'air, de l'eau, du confort thermique, des matériaux, de l'activité physique, du sens de la communauté, ainsi que bien-être mental. Quant à la biophilie, elle favorise la connexion avec la nature ce qui contribue entre autres à augmenter la productivité, la concentration et la créativité.

Le projet d'une valeur de 17,1 M$ a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), et de la Ville de Bromont, avec sa société de développement économique (SODEB). De plus, Desjardins figure aussi à la liste des partenaires financiers avec une contribution de 1 M$ de son Fonds du Grand Mouvement, appuyant ainsi la mise en place d'un environnement propice à l'innovation, aux échanges et à la croissance économique régionale.

Citations :

« Avec la zone d'innovation de Bromont, on souhaite propulser le Québec comme un véritable leader international des secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents. Ce nouvel incubateur représente un élément incontournable au sein de Technum Québec pour favoriser l'essor d'entreprises novatrices dans un secteur stratégique de notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Ce projet marque une étape importante dans le développement de Technum Québec, à Bromont. Notre gouvernement est fier de soutenir l'essor de cette nouvelle infrastructure entrepreneuriale, qui offrira aux jeunes pousses l'accompagnement nécessaire pour réaliser leurs projets et contribuer au dynamisme économique de toute la région de Brome-Missisquoi et de l'Estrie. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Quand notre économie progresse au service des gens, c'est toute la qualité de vie qui s'élève, et quand notre milieu de vie s'améliore, nos entreprises prospèrent. »

Francis Dorion, directeur général de la Ville de Bromont et membre du conseil d'administration de Technum Québec

« Le soutien aux entreprises innovantes est au cœur de notre mission. En appuyant Technum Québec par le biais de son Fonds du Grand Mouvement, Desjardins répond à un besoin concret du secteur : accompagner les jeunes pousses en microélectronique et en semiconducteurs. Nous voulons leur donner les moyens de concrétiser leur vision, en leur offrant notre accompagnement, notre expertise et l'accès à nos réseaux. À l'occasion du 125e anniversaire de Desjardins, nous réaffirmons avec fierté notre engagement envers les ambitions de nos membres et clients, et sommes heureux de nous associer à ce projet porteur, qui contribue à bâtir une économie plus durable. »

Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises de Desjardins

À propos de Technum Québec - Zone d'innovation en électronique et semi-conducteurs

Désignée zone d'innovation par le gouvernement du Québec en février 2022, Technum Québec est l'ambassadrice technologique d'un Québec numérique. L'organisation contribue à la croissance de l'écosystème de l'électronique et des semiconducteurs en stimulant les collaborations et les connexions pour le développement d'innovations, les transferts technologiques et la création de richesses économiques, sociales et environnementales. Ses diverses coopérations permettent l'intégration durable de technologies numériques dans toutes les sphères de l'économie et positionnent le Québec comme un leader sur la scène mondiale.

SOURCE Technum Québec

Renseignements : Stéphanie Côté, PRP, Directrice des communications et des relations gouvernementales, [email protected]