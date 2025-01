BROMONT, QC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Les organisations leaders du Québec et des États du nord-est des États-Unis ont uni leurs forces pour relever les défis commerciaux et renforcer leur résilience. Reconnaissant l'industrie des semi-conducteurs comme une pierre angulaire de la sécurité nationale et de la souveraineté économique, cette collaboration sans précédent vise à garantir que l'Amérique du Nord reste résiliente, compétitive et autonome dans ce secteur critique.

La coalition inclut :

AmCham Québec

Vermont Agency of Commerce and Community Development

Université du Vermont

Technum Québec - Zone d'innovation en électronique et semi-conducteurs

Distriq - Zone d'innovation quantique

C2MI - Centre de collaboration MiQro Innovation

ISEQ - Pôle d'excellence de l'Industrie des Systèmes Électroniques du Québec

Université de Sherbrooke

Conseil du patronat du Québec

À travers le protocole d'entente signé entre ces parties prenantes, l'alliance se concentrera sur :

Le développement d'une chaîne d'approvisionnement résiliente pour garantir un accès ininterrompu aux composants critiques.

La coordination des politiques pour atténuer l'impact des barrières commerciales.

L'établissement du Corridor de fabrication de Semi-conducteurs du Nord-Est, reliant le Québec et les États du nord-est des États-Unis, comme un pôle d'innovation et de fabrication avancée.

« Face aux pressions mondiales croissantes, l'Amérique du Nord doit s'unir pour sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs », a déclaré Michel Belval, président de la section québécoise de l'AmCham. « Ce partenariat illustre comment la collaboration transfrontalière peut stimuler l'innovation, protéger la stabilité économique et relever des défis stratégiques dans un monde en rapide évolution. »

« Le Corridor de fabrication du Nord-Est abrite la plus grande concentration de fabricants de semi-conducteurs, avec des pôles technologiques prospères des deux côtés de la frontière. Ce partenariat renforce non seulement notre capacité à répondre aux besoins émergents de l'industrie, mais il met également en lumière l'importance de partager les expertises et les ressources au-delà des frontières pour faire avancer les technologies de pointe », ont déclaré Normand Bourbonnais et Manon Duclos, respectivement ancien et actuel PDG de Technum Québec.

Cet effort conjoint souligne la reconnaissance des semi-conducteurs comme essentiels à la sécurité économique et nationale. En tirant parti des forces collectives de cette alliance, l'Amérique du Nord se positionne comme un leader mondial de l'innovation technologique tout en favorisant la prospérité économique dans toute la région.

Au cours des prochaines semaines, d'autres organisations devraient se joindre à ce mouvement, élargissant encore la portée de la collaboration. Cette annonce marque le début d'une alliance à long terme visant à faire progresser les domaines de l'électronique, des semi-conducteurs, des technologies quantiques et de l'innovation technologique à l'échelle mondiale.

À propos de Technum Québec - Zone d'innovation en électronique et semi-conducteurs

Désignée zone d'innovation par le gouvernement du Québec en février 2022, Technum Québec est l'ambassadrice technologique d'un Québec numérique. L'organisation contribue à la croissance de l'écosystème en augmentant les collaborations nécessaires au développement d'innovations, aux transferts technologiques et à la création de richesses économiques, sociales et environnementales. Ses diverses collaborations permettront l'intégration durable de systèmes électroniques intelligents dans toutes les sphères économiques et positionneront le Québec comme un leader sur la scène mondiale.

À propos d'AmCham Québec

Depuis son bureau de Montréal, plaque tournante commerciale de la province et véritable carrefour linguistique et culturel, la Section Québec de la Chambre de commerce américaine au Canada (AmCham Canada) occupe une position idéale pour répondre aux besoins des entreprises qui entretiennent des relations d'affaires et des activités commerciales au Canada et aux États-Unis. De la clarification de la politique sur la langue à l'explication des règlements sur les impôts et lois diverses des deux pays, les meilleures pratiques pour pénétrer 'l'autre marché', la Section Québec guide la vibrante et distinctive communauté d'affaires québécoise dans ses relations avec le plus important partenaire commercial du Canada.

À propos de Distriq

Reconnue aujourd'hui comme un écosystème de classe mondiale, la Zone est principalement financée par le gouvernement du Québec. Elle regroupe un éventail complet de parties prenantes et de ressources : recherche fondamentale et appliquée, studio de création de startups, incubateur, fonds d'investissement, expertise en développement d'affaires internationales, industries, infrastructures de pointe et un réseau dynamique de startups. Cet écosystème attire des talents d'exception et des entreprises de classe mondiale. Sa mission est d'accélérer le développement et d'amplifier la portée des activités quantiques du Québec tout en positionnant Sherbrooke comme un lieu où l'innovation technologique et une qualité de vie exceptionnelle coexistent de manière durable.

À propos du C2MI

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) est une référence en recherche et développement pour accélérer la commercialisation des composants essentiels aux technologies numériques, un vecteur transversal à tous les secteurs de l'économie et critique à la création de richesse. Appuyé par une infrastructure de classe mondiale dans les domaines de la fabrication de microsystèmes électromécaniques (MEMS), de l'assemblage avancé de semi-conducteurs, du quantique ainsi que de l'électronique imprimée, le C2MI est au cœur de tous les secteurs d'activités industrielles intégrant des composants essentiels à l'utilisation et au déploiement des technologies numériques. Le Centre se veut également un modèle unique de collaboration où la synergie entre partenaires industriels et académiques est nécessaire, voire essentielle au développement des produits de nouvelle génération. Visitez : www.c2mi.ca.

À propos de l'ISEQ - Pôle d'excellence de l'Industrie des Systèmes Électroniques du Québec

ISEQ est un Pôle d'excellence issu du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) qui rassemble les entreprises, associations, partenaires, collaborateurs et établissements scolaires dont les activités sont liées au développement et à la commercialisation de procédés et de produits informatiques et électroniques.

À propos de l'Université de Sherbrooke

Reconnue pour son sens de l'innovation, sa synergie avec les organisations et ses activités de recherche qui répondent aux besoins de la société, l'Université de Sherbrooke est partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration avec les milieux industriels et sociaux.

À propos du Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Technum Québec

Pour les demandes médias, veuillez contacter : Stéphanie Latour, Vice-présidente Communications et Marketing, Technum Québec, [email protected]; Michel Belval, Président, AmCham - Chapitre Québec, [email protected]