PARIS and SHERBROOKE, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - DistriQ, Zone d'innovation quantique de Sherbrooke et iXcampus, campus technologique et universitaire à Saint-Germain-en-Laye, signent un accord de 5 ans pour faciliter l'émergence d'initiatives pour la détection, l'accompagnement et l'émergence de talents et d'entrepreneurs dans le domaine quantique.

Dans un contexte d'intensification de la compétition internationale et d'émergence de la quantique dans différentes enceintes de discussions, DistriQ et iXcampus ont souhaité consolider une stratégie autour de trois objectifs : la recherche de débouchés sur le marché pour les entreprises françaises et canadiennes, l'attractivité des talents et la complémentarité technologique et la stratégie de croissance.

Les deux partenaires se sont entendus pour réaliser des actions et des projets en commun notamment : l'organisation d'évènements avec les industriels de domaine quantique permettant l'identification des verrous technologiques et l'émergence de nouveaux acteurs technologiques ; la création d'un programme d'accompagnement entrepreneurial conjoint dans le domaine quantique et la mise en place d'un prix international à l'issue du programme ; la mise à disposition de plateaux techniques et d'entrepreneurs en résidence dans le cadre du programme conjoint et la création d'un programme de formations exécutives et continues sur l'innovation et la quantique.

Clara Doly-Tacconi, directrice du développement et des partenariats, se réjouit de cet accord : « La complémentarité de nos deux écosystèmes est une évidence. Celle-ci va nous permettre de consolider un axe de développement opérationnel, de faire émerger des pépites technologiques et des talents. Nos actions communes contribueront au rayonnement de nos deux régions dans la course aux technologies quantiques ».

« Ce partenariat avec IXcampus nous permet de créer un impact réel et indéniable sur nos écosystèmes respectifs, tout en créant une valeur distinctive », souligne Richard St-Pierre, directeur général de DistriQ, zone d'innovation quantique.

À PROPOS DE iXcampus

iXcampus développe et opère des campus hybrides, à la fois technologiques et universitaires, à la croisée des chemins des entreprises, des start-ups et de l'enseignement supérieur et la recherche en France. Le premier campus de 20 000 m2 est situé à Saint-Germain-en-Laye à l'ouest de Paris et est labellisé Territoire d'Industrie et Grand Lieu d'Innovation par la Région Ile-de-France depuis 2019. Ce campus héberge une entreprise de très haute technologie Exail, une pépinière d'une quinzaine d'entreprises innovantes, un incubateur DeepTech (dans les domaines de l'optique/photonique, la micro-électronique, le quantique et l'IA) et deux formations universitaires en datascience et en design. Le campus doublera de volume (40 000 m2) en 2025 devenant ainsi une des plus grandes concentrations de deeptech en France avec 1000 étudiants et 1000 techniciens, ingénieurs et chercheurs.

À PROPOS DE DISTRIQ, ZONE INNOVATION QUANTIQUE

La Zone d'innovation quantique, organisme à but non lucratif basé à Sherbrooke au Québec, est un catalyseur d'expertises et d'infrastructures quantiques pour favoriser l'émergence et l'accélération d'innovation dans cette industrie. Les partenaires fondateurs investis dans DistriQ sont la Ville de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, Productique Québec, Centre 24-Juin, Sherbrooke Innopole et l'Université de Sherbrooke, incluant sa chaîne d'innovation intégrée dont l'Institut quantique et le 3iT.

