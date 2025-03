TORONTO, le 6 mars 2025 /CNW/ - Technologies et solutions (TES) est fière de célébrer son 50e anniversaire cette année, montrant ce qu'il est possible d'accomplir grâce à la ténacité et à un esprit d'entreprise.

Au début, TES était une petite agence de placement en ingénierie dont les bureaux étaient situés au-dessus d'une boucherie, au coin des rues Bathurst et Wilson, dans le centre de Toronto. Au cours des 50 dernières années, elle est devenue une puissance nationale en technologie de l'information et en ingénierie technique et compte des bureaux partout au Canada.

Technologies et solutions célèbre 50 ans d’excellence en services de dotation en personnel et en services gérés dans les domaines des technologies de l’information, de l’ingénierie technique et des services professionnels partout au Canada (Groupe CNW/The Employment Solution)

TES met l'accent sur l'importance d'associer les bons talents aux bons débouchés professionnels à l'échelle pays, ce qui lui a valu une réputation de fournisseur digne de confiance. Elle a aidé des milliers d'entreprises à trouver les talents les plus qualifiés pour répondre à leurs besoins uniques et particuliers, faisant ainsi le pont entre les entreprises et les professionnels hautement qualifiés.

« Nous sommes fiers de notre équipe et profondément reconnaissants envers nos clients, qui ont été avec nous à chaque étape de notre parcours, a déclaré Barbi Koifman, directrice générale. Ensemble, nous avons bâti quelque chose de spécial et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre sur la voie du succès au cours des 50 prochaines années. »

Cette agence fondée sur le mérite est fière d'être canadienne et s'engage à trouver les personnes les plus qualifiées et les plus expérimentées tout en s'adaptant continuellement à un paysage de la main-d'œuvre en constante évolution. Son approche centrée sur le client a été la pierre angulaire des relations et des partenariats solides qui ont été établis au cours des cinq dernières décennies. Cette étape importante témoigne du dévouement, de la loyauté et de l'engagement de TES envers ses employés, ses entrepreneurs et ses précieux clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TES et ses services, nous vous invitons à visiter le site tes.net ou à communiquer avec :

Personne-ressource pour les médias :

Barbi Koifman

Directrice générale, TES Technologies et Solutions

courriel : [email protected]

bureau : 416 545-5020

téléphone cellulaire : 416 464-5828

Technologies et solutions (TES) est un important fournisseur de solutions en services de dotation en personnel et en services gérés dans les domaines des technologies de l'information, de l'ingénierie et des services professionnels, offrant des solutions complètes en matière d'emploi aux employeurs canadiens et internationaux. TES, une entreprise appartenant majoritairement à des femmes, est certifiée par WBE Canada et WEConnect International. Elle fournit des solutions de dotation en personnel d'appoint qui donnent à nos clients un avantage concurrentiel grâce à l'innovation continue, à l'expertise technologique et à une approche axée sur la clientèle. Notre engagement à l'égard de l'excellence du service est enraciné dans notre dévouement envers l'éthique et la réactivité, alors que nous nous concentrons à prévoir les besoins uniques et urgents de nos clients et à y répondre.

SOURCE The Employment Solution