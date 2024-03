Technologies agricoles novatrices - Plus de 7,4 M$ pour appuyer la réalisation de neuf projets innovants dans différentes régions du Québec

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un montant total de plus de 7,4 millions de dollars pour financer neuf projets d'innovation en agritechnologies menés par des entreprises québécoises de différentes régions du Québec.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet appui fait suite à un appel de projets lancé à l'automne 2022 pour encourager le développement de technologies agricoles novatrices et adaptées aux enjeux du secteur. Les projets retenus sont détaillés en annexe.

Citation :

« Notre gouvernement a à cœur d'investir dans les entreprises en agritechnologies afin de les aider à mettre en place des solutions innovantes propres à leur secteur. Je suis convaincu que c'est de cette façon qu'on va créer davantage de richesse pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'appel de projets d'innovation en agritechnologies répond aux objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027, qui vise à soutenir les investissements et la commercialisation des innovations en entreprise.

Misant sur des technologies de pointe pour résoudre des enjeux complexes, le marché des agritechnologies est en croissance partout dans le monde. Sa valeur actuelle est estimée à 24,6 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Annexe

Bénéficiaire Municipalité Région administrative Projet Montant accordé Agrilog Longueuil Montérégie Développement d'une solution d'automatisation avec suivi à distance pour les entrepôts de pommes de terre. 658 636 $ Arknergie Innovation Québec Capitale-Nationale Mise au point d'un biopesticide multifonctionnel pour favoriser l'agriculture durable. 263 628 $ Désherbex Sherbrooke Estrie Élaboration du prototype 2 d'un équipement agricole robotique pour le désherbage mécanique de précision des cultures de légumes-racines. 334 500 $ Muclitech Montréal Montréal Mise au point d'un système de gestion de l'humidité dans les serres pour améliorer l'efficacité énergétique et la productivité végétale. 428 475 $ Opti.com Solutions Saint-Eustache Laurentides Conception d'un système de désinfection de l'air et de réduction des gaz à effet de serre et des odeurs par lumière ultraviolette pour les fermes porcines et aviaires avec contrôle intelligent à distance. 1 798 722 $ Rovibec Nicolet Centre-du-Québec Conception d'un robot pousse-fourrage à grande vitesse. 266 136 $ Solutions Circulus agtech Montréal Montréal Production d'un fertilisant liquide à partir de matières résiduelles organiques d'origine agricole. 280 614 $ Cyclofields Technologie d'agriculture intérieure Granby Estrie Démonstration en situation réelle d'exploitation d'un système de culture verticale en aéroponie. 1 372 063 $ SAMI Agtech Varennes Montérégie Mise à l'échelle commerciale d'un robot cueilleur de brocolis. 2 000 000 $

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]