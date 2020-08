Keal offre les technologies novatrices de Vertafore pour aider les courtiers canadiens à offrir un service exceptionnel au niveau des secteurs d'activités P&C

MONTREAL, le 27 août 2020 /CNW/ - Technologie Keal™, la filiale canadienne du leader nord-américain d'InsurTech Vertafore, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plate-forme Cloud et de sa solution numérique d'expérience client InsurLink™ sur le marché canadien. Avec ce lancement, les courtiers d'assurance canadiens ont maintenant accès à des solutions novatrices qui leur permet d'accroître la satisfaction de leur clientèle, d'accélérer la modernisation de leurs cabinets de courtage et de stimuler leur croissance.

« En l'espace de seulement six mois, nous avons été en mesure d'apporter sur le marché des solutions qui ont déjà une valeur significative pour nos clients, » affirme Dimitrios Argitis, directeur général et vice-président de Keal. « En tirant parti des capabilités globales de l'équipe des TI et du développement des produits de Vertafore, de concert avec notre centre d'excellence canadien, nous sommes en mesure d'aider nos clients à garder des contacts étroits avec leurs propres clients, ce qui est un enjeu important dans la « nouvelle normalité » d'aujourd'hui. Et tout aussi important, cela leur permet d'optimiser leurs processus d'affaires, ce qui est essentiel de nos jours alors que nous essayons de toujours faire plus avec moins. »

Une infrastructure de classe mondiale pour soutenir l'innovation rapide

La technologie Cloud de Vertafore Canada offre aux courtiers canadiens une plate-forme dont les normes de performance, sécurité et de conformité sont des plus élevées, offrant la possibilité de se connecter et de travailler de n'importe où, le tout dans le but d'améliorer l'efficacité des courtiers et de leur service à la clientèle. En simplifiant et en accélérant l'accès et le traitement des données, le Cloud offre aux courtiers une meilleure performance, flexibilité et évolutivité afin qu'ils puissent réagir rapidement aux besoins changeants de l'industrie tout en réduisant les coûts en TI et les frais généraux.

« Le changement que nous avons vu depuis l'intégration de la plate-forme Cloud de Vertafore Canada est remarquable, » affirme Jason Chambers du SurNet Insurance Group, Inc. « Par rapport à notre ancien serveur, la différence au niveau de la vitesse est comme le jour et la nuit, et nous pouvons utiliser une variété de navigateurs Web modernes pour lancer le serveur. Sans oublier que l'aspect de la plate-forme est amélioré et que plus d'applications sont disponibles. Nous ne pourrions être plus heureux avec cette nouvelle plate-forme. »

InsurLink: Livrer l'expérience numérique moderne à laquelle s'attendent les clients.

InsurLink permet aux courtiers d'offrir à leurs clients un accès en temps réel et en libre-service à leurs documents et données de polices d'assurance par l'intermédiaire d'un portail Web complet, et à la convenance du client. Ceci représente beaucoup pour les courtiers indépendants qui obtiennent ainsi leur propre interface client personnalisée leur permettant de livrer une expérience client numérique généralement offerte uniquement par les compagnies d'assurance plus imposantes, et ce, sans avoir à assumer les coûts de développement.

Seul portail InsurTech en libre-service avec synchronisation en temps réel avec la solution de gestion de courtage SIG, InsurLink offre aux clients un accès immédiat aux documents mis à jour et à d'autres données reliées à leurs polices dès que les modifications sont apportées, plutôt que d'attendre des heures comme avec la plupart des systèmes en ligne. En fin de compte, InsurLink rapproche les courtiers de leurs clients grâce à une expérience personnalisée qui est disponible où, quand et comment ils le désirent. Cela permet non seulement de conserver et retenir sa clientèle, mais aussi d'accroître l'efficacité des courtiers en réduisant le temps consacré aux tâches administratives et en leur permettant de se consacrer aux activités essentielles et génératrices de revenus.

Très bientôt, InsurLink offrira également aux courtiers canadiens la possibilité d'effectuer le paiement des primes par l'entremise du portail.

Visitez www.keal.com pour en savoir plus sur les solutions technologiques de Keal offertes aux courtiers d'assurance canadiens.

À propos de Technologie Keal

Technologie Keal est un expert en innovation au niveau du courtage d'assurance au Canada et un leader sur le marché des SGC (système de gestion de courtage) pour les courtiers en assurance et en services financiers. Keal offre une suite intégrée de produits conçus pour accroitre les revenus par l'utilisation efficace de la technologie. En 2016, Vertafore a fait l'acquisition de Technologie Keal, un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion d'assurance de courtage et d'assurance commerciale au Canada. Pour plus d'information, visitez le www.keal.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

CONTACT MÉDIA:

Laurent Nadeau

514.764.4891

[email protected]

