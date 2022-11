TECHNIMOUNT EMS livre au monde hospitalier un deuxième système innovateur de fixation adapté Xtension Pro Assistant - CCT, pour tous types d'appareils médicaux, permettant le transport pleinement sécurisé de patients en situation critique

Cliquer ici pour accès à de la vidéo et photos

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme et fierté que Technimount EMS, filiale de (" Technimount System "), vient de marquer une autre étape déterminante, avec cette livraison au CIUSSS-Estrie-CHUS de Sherbrooke, dans l'implantation au Québec de son tout nouveau système révolutionnaire, nommé Xtension Pro Assistant - CCT; cette solution innovante qui permet désormais de transférer en toute sécurité les patients en état critique vers des établissements de soins spécialisés.

Les professionnels de la santé de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, tout comme leurs vis-à-vis du CHUS de l’Estrie ont été les premiers en Amérique du Nord à expérimenter dans l’enthousiasme le XTension Pro Assistant – CCT. (Groupe CNW/TECHNIMOUNT SYSTEM)

Chef de file en systèmes de fixation adaptés pour différents types d'appareils médicaux depuis 2013, Technimount démontre une fois de plus son engagement envers les professionnels de la santé et leurs patients. Dans un esprit collaboratif orienté vers le bien-être du patient, la compagnie canadienne a travaillé en collaboration avec différents établissements de services hospitaliers afin de développer une solution qui répond aux besoins criants des équipes de soins critiques à l'échelle nationale et internationale.

Conçu, développé et fabriqué par Technimount, le Xtension Pro Assistant - CCT est un système de fixation robuste permettant la gestion de plusieurs appareils médicaux essentiels à la survie des patients pendant le transport, dont ECMO. Doté du système de fixation universelle Technimount, largement utilisé par les services d'urgence en Amérique du Nord depuis des années, ce système novateur permet de retirer aisément les appareils médicaux de leur support grâce aux mécanismes de déclenche rapide. Le Xtension Pro Assistant - CCT est testé et conforme aux normes internationales les plus exigeantes pour le transport d'urgence, tel que publié par la Society of Automative Engineers (SAE). Cette solution améliore grandement la fluidité des soins et la sécurité du personnel soignant et du patient durant le transport d'urgence terrestre jusqu'aux environnements hospitaliers souhaités.

Consciente de l'évolution des besoins et exigences du secteur des soins intensifs, Technimount y répond avec ce qui s'avère être la solution la plus avancée sur le marché aujourd'hui.

« L'arrivée du Xtension Pro Assistant - CCT dans un deuxième hôpital marque une étape importante dans le domaine stratégique du transport de patients sous ECMO et en soins critiques au Québec, puis, démontre l'engagement sans compromis de Technimount System, comme concepteur, manufacturier et distributeur, envers la communauté des soins de santé », a déclaré Carl Bouchard, son président-directeur général, pour qui cette innovation pourra contribuer, en fin de compte, à sauver des vies à travers le monde.

Une fois de plus, Technimount saisit l'occasion d'offrir des solutions plus sécuritaires et innovatrices, en plus de réellement correspondre à l'évolution des pratiques de soins. Le Xtension Pro Assistant - CCT a été présenté pour la première fois à l'échelle mondiale lors du EMS World Expo et à la conférence AMTC Elevated 2022, suscitant un intérêt sans précédent. Cette solution révolutionnaire améliore les pratiques de soins de santé et permet d'être encore plus efficace dans la gestion des équipements, permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus, les soins aux patients en état critique.

À PROPOS DE TECHNIMOUNT EMS

Technimount EMS offre une large gamme de systèmes de fixation pour appareils médicaux, répondant aux besoins de sécurité des patients et du personnel lors des transports d'urgences terrestres ou aériennes, s'imposant comme une référence dans le secteur des services médicaux d'urgence.

À PROPOS DE TECHNIMOUNT SYSTEM

Technimount System est une entreprise canadienne qui comprend des divisions d'ingénierie, de fabrication et de commercialisation dédiées au service de l'industrie de la santé. Reconnue internationalement, la compagnie est à l'origine du concept innovateur de système de fixation universel pour la gestion des appareils médicaux dans les services d'urgence, les hôpitaux et les environnements militaires.

