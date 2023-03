Teamsters Canada exprime son appui au budget fédéral 2023 annoncé récemment, particulièrement aux mesures visant à aider les familles de la classe moyenne à relever les défis économiques actuels.

LAVAL, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Teamsters Canada accueille favorablement le budget fédéral 2023 qui vient d'être rendu public et qui vient en aide aux familles de la classe moyenne. Le budget comprend une variété de mesures conçues pour protéger la sécurité économique des Canadiens dans un contexte de hausse du coût de la vie.

« Le budget fédéral 2023 reflète la volonté du gouvernement d'aider les familles de la classe moyenne. Nous croyons que ces mesures aideront nos membres et tous les Canadiens à faire face aux défis continus causés par l'instabilité économique. Nous saluons le gouvernement pour ces actions et pour avoir pensé aux besoins des travailleurs et travailleuses », a déclaré le président de Teamsters Canada, François Laporte.

Nous nous attendons à ce que les dispositions du budget apportent un soulagement nécessaire aux membres des Teamsters et aux autres travailleurs et travailleuses canadiens. Avec des initiatives telles que les mesures anti-briseurs de grève, le régime de soins dentaires pour les Canadiens non assurés, les crédits d'impôt pour l'épicerie et les investissements dans les industries clés, nous estimons que le gouvernement est déterminé à aider les travailleurs et travailleuses pendant la pire période économique depuis des années.

Teamsters Canada espère que la mise en œuvre des mesures budgétaires sera rapide et se réjouit de leur impact positif sur la vie des travailleurs canadiens.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

