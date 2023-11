Le projet de loi interdirait aux entreprises sous réglementation fédérale d'embaucher des briseurs de grève.

LAVAL, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Teamsters Canada, le plus grand syndicat du secteur privé fédéral, accueille favorablement le dépôt du nouveau projet de loi visant à interdire le recours aux briseurs de grève dans les lieux de travail sous réglementation fédérale.

Le syndicat examine en ce moment les détails du projet de loi et prévoit travailler de concert avec le gouvernement pour s'assurer que la question des briseurs de grève soit traitée adéquatement dans la loi.

François Laporte, président national de Teamsters Canada, commente : « Ce projet de loi est un grand pas en avant pour les travailleurs. Les employeurs utilisent les scabs pour miner le droit fondamental de à la grève et faire pencher la balance encore plus en leur faveur. Cette interdiction aidera les travailleurs à négocier des salaires et des conditions de travail plus équitables, tout en rendant les grèves plus rares et plus courtes. »

En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur proposée, M. Laporte explique : « Notre syndicat travaillera avec le gouvernement pour raccourcir la date de mise en œuvre de 18 mois actuellement proposée. En ce moment, un employeur de mauvaise foi n'est pas incité à négocier des règlements, car il a l'option de tout simplement poursuivre ses activités à l'aide des briseurs de grève. Attendre un an et demi pour mettre en œuvre cette loi ne servira à rien. Avec l'inflation qui nous frappe de plein fouet, les travailleurs canadiens ont besoin du meilleur rapport de force possible. »

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleuses et travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

