TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - TD Canada Trust a annoncé aujourd'hui qu'elle baissait son taux préférentiel de 25 points de base pour l'établir à 4.45%, à compter du 30 octobre 2025.

