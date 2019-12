TD annonce un privilège de conversion des actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série 5 (FPUNV)

TORONTO, le 19 déc. 2019 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui qu'elle n'exercera pas son droit de racheter, le 31 janvier 2020, une partie ou la totalité des 20 millions d'actions privilégiées à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif de série 5 (fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV)) (les « actions de série 5 ») de TD en circulation. Par conséquent, les porteurs d'actions de série 5 ont le droit de convertir une partie ou la totalité de leurs actions de série 5 en un nombre égal d'actions privilégiées à taux variable et à dividende non cumulatif de série 6 (FPUNV) (les « actions de série 6 ») de TD le 31 janvier 2020, sous réserve de certaines conditions énoncées dans le supplément de prospectus daté du 9 décembre 2014 relatif à l'émission des actions de série 5. Les porteurs qui n'exerceront pas leur droit de convertir leurs actions de série 5 en actions de série 6 à cette date continueront de détenir leurs actions de série 5.

Le droit de conversion mentionné ci-dessus est assujetti aux conditions suivantes : i) si TD détermine qu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions de série 6 en circulation après avoir pris en compte toutes les actions déposées aux fins de conversion le 31 janvier 2020, les porteurs d'actions de série 5 n'auront pas le droit de convertir leurs actions en actions de série 6; et ii) si TD détermine qu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions de série 5 toujours en circulation après avoir pris en compte toutes les actions déposées aux fins de conversion le 31 janvier 2020, toutes les actions de série 5 restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions de série 6 le 31 janvier 2020. Dans les deux cas, TD remettra aux porteurs d'actions de série 5 un avis écrit à cet effet au plus tard le 24 janvier 2020.

Le taux de dividende applicable aux actions de série 5 pour la période de 5 ans du 31 janvier 2020, inclusivement, au 31 janvier 2025, exclusivement, et le taux de dividende applicable aux actions de série 6 pour la période de 3 mois du 31 janvier 2020, inclusivement, au 30 avril 2020, exclusivement, seront déterminés et annoncés par voie de communiqué le 2 janvier 2020.

Les propriétaires véritables d'actions de série 5 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent communiquer dès que possible avec leur courtier en valeurs mobilières ou un autre prête-nom pour obtenir des directives qui leur permettront d'exercer ce droit durant la période de conversion, soit du 2 janvier 2020 jusqu'à 17 h (heure de Toronto) le 16 janvier 2020.

Les questions devraient être adressées à l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts de TD, Société de fiducie AST (Canada), au 1‑800‑387‑0825 (ou à Toronto, au 416‑682‑3860).

