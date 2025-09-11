BERLIN, 11 septembre 2025 /CNW/ - TCL, un chef de file mondial de l'électronique grand public et la première marque mondiale de téléviseurs à mini DEL et ultra-grand[1], a récemment remporté plusieurs prix prestigieux pour ses dernières innovations au salon IFA 2025. Ces distinctions récompensent les solutions de mode de vie intelligent de TCL et soulignent son engagement à mettre au point des technologies de pointe qui améliorent le quotidien.

Les IFA Innovation Awards, qui récompensent les technologies qui façonnent l'avenir de la vie intelligente, ont été lancés lors du salon IFA 2025. TCL s'est distingué en remportant trois prix et deux distinctions d'honneur dans les catégories appareils intelligents, barres de son et écrans de jeu. Le téléphone intelligent TCL NXTPAPER 60 Ultra a remporté le prix « Best in Tech for Good » grâce à ses écrans avancés qui protègent les yeux, et a été rejoint par la tablette TCL NXTPAPER 11 Plus en tant que lauréat. Le RayNeo X3 Pro a remporté le prix « Best in Emerging Tech » pour son écosystème alimenté par l'IA et son interaction multimodale. De plus, le haut-parleur sans fil Z100 de TCL a remporté le prix « Best of Audio » pour sa performance audio immersive d'un cinéma domestique, tandis que le moniteur QD-Mini LED 32R84 a remporté le prix « Best in Computing & Gaming » pour ses images de qualité supérieure et son expérience de jeu fluide.

Lors du salon IFA 2025, TCL s'est également distingué lors de la prestigieuse cérémonie des Global Product Technology Innovation (GPTI) Awards en remportant trois prix Or. Le téléviseur Premium QD-Mini LED C8K de TCL a reçu le prix ZeroBorder Design Gold Award pour sa conception révolutionnaire Virtual ZeroBorder qui offre une expérience de visionnement de bout en bout. Le climatiseur FreshIN 3.0 de TCL a remporté le prix AI Energy-Saving Technology Gold, grâce à sa technologie T-AI améliorée qui offre une efficacité énergétique supérieure de plus de 37 % à celle des modèles à inverseur classiques. Enfin, le lave-linge /sèche-linge TCL SuperDrum Series a remporté le « Super Drum Technology Innovation Gold Award » pour ses six Bionic Lifters et son tambour à motif ondulé, qui assurent un nettoyage en profondeur, mais doux, tout en économisant l'eau.

Ces prix couvrent le vaste portefeuille de produits de TCL et réaffirment son leadership mondial et ses prouesses technologiques dans le secteur de l'électronique grand public. TCL continuera d'offrir des solutions de vie intelligentes qui offrent des expériences plus immersives et connectées aux utilisateurs du monde entier.

