IRVINE, Californie, 14 mai 2024 /CNW/ - TCL®, l'une des entreprises d'électronique grand public les plus vendues et les plus importantes au monde, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme de barres de son de catégories Q et S. Continuant d'innover et d'améliorer les options de barres de son de la marque pour les consommateurs, TCL ajoute la technologie Dolby Atmos à toute sa gamme de modèles complets. La catégorie S améliore la configuration du cinéma maison de manière simple, tandis que la catégorie Q se distingue par sa technologie Ray-Danz unique qui offre un champ sonore large et enveloppant.

Les dernières barres de son de TCL complètent ses téléviseurs primés en offrant des expériences audio riches dans deux nouveaux modèles de la catégorie Q et deux nouveaux modèles de la catégorie S qui intègrent la technologie Dolby Atmos pour un son plus immersif et de meilleure qualité. Les produits de la catégorie S, soit les barres de son 2.0 et 2.1 canaux, offriront une conception améliorée et des solutions pour atteindre l'objectif d'offrir un « Great Home Theater, Made Simple » (Un cinéma maison exceptionnel, tout simplement), y compris des fonctions avancées comme l'étalonnage automatique de la pièce, le nouveau mode « TV as Center Channel » et la technologie DTS Virtual:X. Offrant une expérience de cinéma maison de qualité supérieure, deux nouvelles barres de son de catégorie Q offriront des solutions audio 5.1.2 et 7.1.4 integrées dans un caisson à la conception élégante avec une gamme complète d'améliorations audio intégrées, comme des haut-parleurs d'aigus, un haut-parleur central, des haut-parleurs latéraux ambiophoniques, des haut-parleurs Atmos qui projettent le son de façon verticale et des réflecteurs de guide d'ondes acoustiques Ray-Danz.

« Les consommateurs nous connaissent mieux que quiconque pour nos téléviseurs primés, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que TCL possède plus de 20 ans d'expérience dans la création de produits pour les grandes marques de produits audio et de haut-parleurs intelligents. Notre équipe talentueuse d'ingénieurs du son a investi des efforts considérables en recherche et développement pour peaufiner nos plus récentes offres de barres de son, a déclaré Chris Hamdorf, vice-président directeur de TCL. TCL met la barre toujours plus haut pour offrir aux gens ce à quoi ils s'attendent, et offre une expérience de cinéma maison complète avec une gamme de nouvelles barres de son Dolby Atmos qui s'harmonisent parfaitement avec nos nouveaux téléviseurs TCL 2024, y compris des caractéristiques spéciales qui permettent une fonctionnalité comme l'utilisation du téléviseur comme canal central amélioré. »

Barre de son de la catégorie Q de TCL : Cinéma maison de haute qualité

La catégorie Q haut de gamme de TCL complète un cinéma maison de haute qualité avec des barres de son Dolby Atmos qui offrent la performance puissante pour laquelle la gamme primée de TCL est reconnue, emballée dans un boîtier à la conception élégante. Le modèle Q75H est une barre de son 5.1.2 qui permet aux utilisateurs de découvrir les technologies Dolby Atmos et DTS:X d'une toute nouvelle façon avec des haut-parleurs latéraux intégrés. Parmi les autres caractéristiques d'amélioration de la qualité, mentionnons les haut-parleurs d'aigus intégrés qui offrent un son précis et à haute fréquence pour compléter la puissante basse, un haut-parleur central qui permet de toujours entendre clairement les voix, des haut-parleurs Atmos pour un son qui se répercute du plancher au plafond, et les réflecteurs spéciaux de guidage acoustique Ray-Danz qui assurent un large spectre sonore.

S'appuyant sur les caractéristiques du modèle Q75H, le Q85H de TCL est une barre de son 7.1.4 qui offre une expérience de cinéma maison enveloppante ultime en ajoutant des haut-parleurs arrière sans fil, qui intègrent également des pilotes arrière Dolby Atmos projetant le son de façon verticale. Grâce aux réflecteurs Ray-Danz arrières et latéraux, ainsi qu'aux pilotes avant et arrière de Dolby Atmos, le Q85H de TCL offre une expérience incroyablement immersive, ce qui en fait le téléviseur QD-Mini LED parfait pour un téléviseur TCL.

« Pour 2024, nous avons travaillé avec nos ingénieurs pour mettre au point des barres de son TCL améliorées qui s'harmonisent parfaitement avec nos nouveaux téléviseurs TCL 2024, créant des expériences de cinéma maison riches et harmonieuses, a déclaré Scott Ramirez, vice-président, Marketing et développement de produits, TCL. Tous les nouveaux modèles de barres de son de TCL sont dotés de la technologie Dolby Atmos, et les nouveaux modèles de la catégorie Q comprennent également des pilotes projetant le son de manière verticale. Le modèle Q75H est parfait pour quiconque veut une barre de son haut de gamme avec son ambiophonique, mais ne veut pas de haut-parleurs arrière. Le Q85H fait passer l'expérience à un niveau supérieur avec un son enveloppant grâce à la technologie Dolby Atmos et aux pilotes latéraux, à l'avant comme à l'arrière. TCL porte le son vers de nouveaux sommets."

Barre de son de la catégorie S de TCL : Le cinéma maison simplifié

Les nouvelles barres de son de catégorie S comprennent les modèles S45H et S55H de TCL, qui présentent un magnifique nouveau design esthétique, mis à niveau avec Dolby Atmos, ainsi que l'étalonnage automatique de la pièce, qui n'était auparavant offert que pour la catégorie, avec le nouveau mode « TV as Center Channel ». Ces modèles comprennent également d'autres caractéristiques clés comme DTS Virtual:X Virtual 3D Surround, HDMI avec eARC, le Bluetooth, la capacité TCL TV Ready, et peuvent être fixés au mur.

Le modèle S45H de TCL est une barre de son Dolby Atmos 2.0 avec un port de réflexe de basse intégré pour une basse améliorée sans caisson de basse séparé, tandis que le modèle S55H ajoute un caisson de basse sans fil séparé avec un pilote de 5,5 po et une technologie de stimulation de la basse offrant des tonalités profondes et riches.

Les barres de son des catégories Q et S 2024 de TCL seront disponibles au Canada cet été.

À propos de TCL

TCL Electronics se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les téléphones mobiles, les appareils audio, les produits intelligents pour la maison et les appareils électroménagers. Alliant une conception réfléchie et une technologie novatrice pour inspirer la grandeur, notre gamme offre des caractéristiques incontournables et des expériences enrichissantes. Comptant parmi les plus grandes marques de produits électroniques grand public du monde, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux à la fine pointe TCL est en mesure d'offrir des innovations pour tous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète de produits, veuillez visiter le www.tcl.com.

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

