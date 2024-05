La marque de produits électroniques de premier plan apporte le cinéma à la maison avec un écran de très grande taille inégalé dans l'industrie procurant une expérience vraiment immersive

IRVINE, Californie, 14 mai 2024 /CNW/ -- TCL®, l'une des marques d'électronique grand public les plus vendues et les plus importantes au monde, a annoncé aujourd'hui la tarification et la disponibilité de son tout nouveau modèle de téléviseur QM89 classe Q de 115 po. Après avoir changé le paradigme des téléviseurs à écran ultra-large avec sa gamme de 98 po, TCL continue de dominer le marché avec une taille d'écran exceptionnelle de 115 po, qui en fait le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde. Ce nouvel ajout constitue une autre première pour TCL, qui vient grossir le portefeuille primé de la marque avec des performances haut de gamme et une expérience immersive alimentée par une technologie de pointe vraiment incomparable.

La classe Q de TCL offre la meilleure combinaison de qualité, de technologie et de valeur, utilisant une innovation de pointe dans l'industrie. Grâce à des investissements massifs dans le développement et la production de grands écrans LCD et Mini LED, l'intégration verticale donne à TCL l'avantage de redéfinir le divertissement à domicile grâce des téléviseurs ultra-larges et dotés de nombreuses fonctionnalités. Alors que les téléviseurs de 98 po de TCL peuvent répondre aux besoins de presque tous les cinéphiles ou amateurs de sports dans le salon familial, le QM89 de 115 po est le téléviseur QD-Mini LED haut de gamme de TCL pour ceux qui cherchent à créer ou à améliorer leur salle de cinéma avec une expérience de visionnement rehaussée. Le nouveau cinéma maison ultime de la classe Q comprend un total incroyable de 20 000 zones de gradation, contrôlées avec précision par le processeur AiPQ ULTRA, le plus puissant proposé par TCL. Ce processeur de pointe apporte plus de puissance pour une performance d'image inégalée-- une imagerie époustouflante et réaliste sur un écran grandiose et dynamique. Alliant sa taille d'écran massive à un son impressionnant, TCL ajoute un nouveau système de haut-parleurs multicanaux Onkyo 6.2.2 pour fournir des capacités audio haut de gamme.

« Nous sommes très heureux d'offrir une expérience de visionnement unique et de qualité supérieure aux consommateurs exigeants pour la première fois, tandis que les demandes en matière de divertissement réclament des écrans plus grands. Que vous soyez en train de regarder un match de séries éliminatoires ou une superproduction cinématographique, visionner n'importe quel contenu sur notre téléviseur QM89 de 115 po changera votre vie, car vous serez complètement immergé dans le contenu », a déclaré Chris Hamdorf, vice-président directeur des ventes et du marketing de TCL. « En tant que partenaire télévisuel officiel de la NFL et l'une des deux marques de téléviseurs les plus vendues aux États-Unis depuis cinq années consécutives, TCL continue d'accroître sa capacité de production de grands écrans afin de créer les plus grands écrans de télévision dotés d'une technologie d'imagerie de premier ordre. »

Le téléviseur QM89 classe Q de 115 po de TCL comprend les caractéristiques suivantes :

NOUVEAU QD-Mini LED ULTRA avec 20 000 zones de gradation

NOUVEAU rétroéclairage ULTIMATE LED haute luminosité avec jusqu'à 5 000 nits de pic

NOUVEAU QLED ULTRA pour une gamme de couleurs plus étendue avec des couleurs plus précises

Écran anti-éblouissement

NOUVEAU processeur TCL AiPQ ULTRA pour des images immenses, mais impeccables

NOUVEAU système de haut-parleurs multicanaux Onkyo 6.2.2

NOUVEAU téléviseur NEXTGEN et Wi-Fi 6

NOUVELLES capacités d'installation personnalisées

« Si vous voulez le meilleur choix pour un téléviseur époustouflant et percutant dans votre salon familial, procurez-vous le QM8 de 98 po. Cependant, si vous avez une salle de cinéma dédiée, le QM89 de 115 po procurera une expérience de cinéma maison ultime », a déclaré Scott Ramirez, vice-président, Marketing et développement des produits, TCL. « Il n'y a tout simplement rien qui puisse rivaliser avec la taille et la qualité d'image du nouveau TCL QM89 de 115 po. Avec un écran de très grande taille, une optique QD-Mini LED avancée, 20 000 zones de gradation incroyables, jusqu'à 5 000 nits de pic, le processeur avancé TCL AiPQ ULTRA , et dorénavant des capacités d'installation personnalisées, le QM89 de 115 po est vraiment unique et ne manquera jamais d'impressionner. »

Le nouveau TCL 115 po classe Q (115QM891G) sera disponible au Canada cet été.

À propos de TCL

TCL Electronics se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les téléphones mobiles, les appareils audio, les produits intelligents pour la maison et les appareils électroménagers. Alliant une conception réfléchie et une technologie novatrice pour inspirer la grandeur, notre gamme offre des caractéristiques incontournables et des expériences enrichissantes. Comptant parmi les plus grandes marques de produits électroniques grand public du monde, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux à la fine pointe TCL est en mesure d'offrir des innovations pour tous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète de produits, veuillez visiter le www.tcl.com.

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource pour les médias de TCL : Rachelle Parks, [email protected], 858 212-1176