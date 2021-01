TCL lancera la technologie mini-DEL OD ZeroMC de nouvelle génération au CES 2021 - en jouant encore une fois le rôle de pionnier

OD Zero est une technologie qui combine le rétroéclairage à mini-DEL de troisième génération de TCL, propulsée par le développement technologique interne spécialisé de l'entreprise, et déployée par sa puissante intégration verticale pour présenter un profil ultra mince jamais vu auparavant chez les téléviseurs ACL à DEL. Offrant une luminance saisissante grâce à des couleurs encore plus riches, un contraste précis et une uniformité lisse, OD Zero surpasse la précédente technologie mini-DEL de TCL.

OD Zero représente la distance optique entre la couche de rétroéclairage mini-DEL et la couche d'affichage ACL (plaque de diffusion), qui est maintenant réduite à aussi peu que 0 mm, pour créer un module pour rétroéclairage haute performance et ultra mince.

Grâce aux investissements continus de TCL dans la technologie d'affichage et à la grande expertise de TCL en matière de rétroéclairage à DEL à matrice active micrométrique et d'optimisation de l'empilement optique de pointe, cette troisième génération de rétroéclairage de téléviseur à mini-DEL a pu voir le jour. La puissante chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement de l'entreprise permet d'utiliser plus rapidement les technologies d'affichage les plus avancées pour les téléviseurs TCL.

Cet ensemble unique d'expertise en matière d'affichage et d'intégration industrielle approfondie permet à TCL d'être à l'avant-garde des technologies d'affichage avancées, telles que la technologie mini-DEL OD Zero, qui offre une précision extraordinaire, une brillance fluide et un format ultra mince.

« Nous croyons que la technologie mini-DEL continuera de façonner le secteur des téléviseurs, a déclaré Kevin Wang, chef de la direction de TCL Industrial Holdings et de TCL Electronics. Après le déploiement de deux versions de la technologie mini-DEL, en 2021, nous lancerons le premier téléviseur au monde doté de la technologie mini-DEL OD Zero, dans le cadre de l'effort de TCL pour bonifier l'expérience des utilisateurs du monde entier. »

Performance saisissante

Avec sa luminance fluide et brillante et son niveau supérieur de gamme dynamique élevée, la technologie mini-DEL OD Zero offre aux utilisateurs une couche de couleur plus riche, un niveau de détail amélioré et une expérience de visionnement inégalée pour une luminosité saisissante et uniforme.

Ce niveau élevé d'uniformité s'obtient en réduisant la distance entre la source de lumière et la plaque de diffusion. Cette caractéristique contrôle efficacement le niveau d'astigmatisme, améliore le contraste et réduit l'effet de halo optique.

Avec des milliers de zones de gradation locales qui permettent de régler la luminance en temps réel le long des zones de rétroéclairage correspondantes, la technologie mini-DEL OD Zero de TCL offre une superbe précision de contrôle de contraste.

Cela améliore la qualité de l'image, révèle des images remarquablement précises et procure des tons blanc brillant qui côtoient des tons noir profond. Les téléspectateurs peuvent profiter d'une image plus réaliste et des détails plus précis que jamais.

Radicalement ultra mince

La technologie OD Zero de TCL utilise de plus petites DEL et un tout nouveau format de lentille, avec plus de sources lumineuses, ce qui permet de réduire la distance entre la source lumineuse et le panneau à aussi peu que zéro millimètre. Cela améliore la constance de la luminance tout en atteignant un niveau supérieur de minceur, ce qui rend possible un profil de téléviseur ultra mince.

Développement technologique continu

TCL exploite la puissance transformatrice des mini-DEL depuis 2018. Nous avons présenté notre premier produit doté de la technologie mini-DEL lors de l'IFA 2018, et nous investissons depuis dans cette technologie d'affichage de nouvelle génération.

En 2019, nous avons produit en masse et lancé sur le marché les premiers téléviseurs mini-DEL des gammes X10 et 8 Series au monde. En 2020, nous avons fièrement lancé les modèles mini-DEL 6 Series.

À l'avenir, TCL continuera de développer des solutions optiques novatrices avec des rétroéclairages plus petits et des lentilles plus minces afin de fournir des images qui présentent la meilleure clarté et la meilleure performance de couleur du secteur grâce à la technologie mini-DEL de TCL, au 8K et à la technologie d'écran Quantum Dot.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle globale. Selon la firme d'analyse OMDIA, TCL s'est classée au deuxième rang mondial en termes de part de marché des téléviseurs au deuxième trimestre de 2020. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les électroménagers intelligents.

