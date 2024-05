La meilleure marque d'électronique fait croître son portefeuille primé grâce à des téléviseurs qui repoussent les limites d'innovation et de taille pour des solutions de cinéma maison encore plus haut de gamme

IRVINE, Californie, 15 mai 2024 /CNW/ - TCLMD, l'une des entreprises d'électronique grand public les plus vendues et les plus importantes au monde, a lancé aujourd'hui un portefeuille de téléviseurs élargi et amélioré. Connu pour sa grande réussite, TCL fait passer les performances du cinéma maison à de nouveaux sommets grâce à des modèles révolutionnaires dotés de nombreuses fonctionnalités à tous les niveaux de sa gamme primée. En relevant la barre de la qualité, de la technologie et de la valeur, les téléviseurs 2024 de TCL permettent vraiment aux consommateurs d'obtenir davantage des produits qu'ils choisissent.

Les téléviseurs TCL offrent une solution de cinéma maison pour pratiquement tous les besoins à travers ses gammes acclamées par la critique, Smart de catégorie S et QLED de catégorie Q, avec une gamme de tailles d'écran plus étendue allant de 32 à 115 po pour le plus grand et le meilleur téléviseur à mini DEL de TCL : la pièce maîtresse ultime de cinéma maison. Des améliorations supérieures en matière d'image et de jeu, une conception sans cadre métallique fine et élégante FullView 360, des capacités d'installation personnalisée avec le mode d'accueil, trois nouveaux téléviseurs QLED 98 po aux niveaux Q6, QM7 et QM8, une technologie avancée QD-Mini DEL, et un son multicanal intégré offrant de nouvelles fonctionnalités audio telles que le mode de dialogue amélioré et le mode TV comme canal central, ne sont que quelques-unes des façons dont TCL continue son héritage d'innovation sur toute la gamme

« TCL a été l'une des deux meilleures marques de télévision aux États-Unis, année après année, pour une raison. C'est sans aucun doute parce que nous offrons des produits de qualité supérieure offrant plus d'avantages aux consommateurs, à des prix abordables pour un plus grand nombre d'entre eux », a déclaré Chris Hamford, vice-président exécutif, Ventes et marketing, TCL. « Alors que nous investissons davantage dans l'amélioration des caractéristiques que nous avons mises au point et immersives sur des écrans très grands qui repoussent les limites du "cinéma maison", nous informons les utilisateurs en cours de route. Nous voulons que tout le monde sache à quel point il est simple d'obtenir cette magie cinématique grâce à nos avantages en matière d'innovation et de fabrication en tant qu'entreprise intégrée verticalement ».

TCL a amélioré et élargi le traitement AiPQ pour 2024, y compris la catégorie S pour la première fois, ce qui lui permet d'offrir une qualité d'image parfaite pour tous les clients 4K UHD. En 2024, TCL utilisera trois niveaux de traitement AiPQ avancé de TCL, le tout comprenant AI Color, AI Contrast, AI Clarity et AI Motion - le processeur TCL AiPQ, le processeur TCL AiPQ PRO et le processeur TCL AiPQ ULTRA.

« TCL continue d'offrir la meilleure combinaison possible de qualité, de technologie et de valeur, mais pour 2024, nous mettons vraiment la barre plus haut en matière de téléviseurs », a déclaré Scott Ramirez, vice-président, Marketing et développement de produits, TCL. « Avec trois niveaux de traitement avancé TCL AiPQ, y compris une position unique dans la catégorie S, une nouvelle technologie QD-Mini DEL de premier plan dans l'industrie qui est incontournable, le plus grand téléviseur QD-Mini DEL de 115 po au monde, et une longue liste d'autres premières technologiques en 2024, TCL est clairement la marque à surveiller en 2024 ».

Téléviseur intelligent TCL de catégorie Q

Les nouveaux modèles de téléviseurs intelligents de la catégorie Q de TCL représentent une qualité de cinéma maison, avec la technologie Quantum Dot offrant un gamut de couleurs ultra-large pour des couleurs QLED améliorées qui produisent des images plus réalistes. Le nouveau modèle Q65 offre une riche technologie QLED PRO qui améliore l'exactitude des couleurs et la luminosité, ce qui permet d'augmenter le volume de couleurs. Le rétroéclairage à haute luminosité et à DEL produit 28 % plus de luminosité pour un affichage viscéral lorsque vous regardez des films, des sports ou des émissions de télévision. Les modèles 85 po et les nouveaux modèles 98 po ont ajouté un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des mouvements rapides d'une clarté maximale, et la technologie Game Accelerator 240 pour des jeux en VRR à une vitesse fulgurante de 240 Hz, ce qui les distingue vraiment. Pour améliorer le contraste, le nouveau téléviseur Q68 QLED ajoute une gradation locale à matrice complète pour un meilleur contraste. Le modèle est également doté du nouveau rétroéclairage à DEL haute luminosité PRO de TCL, offrant jusqu'à 600 nits de luminosité maximale. Cette combinaison signifie que le Q68 crée des images plus dynamiques et des reflets spéculaires plus intenses, ce qui est particulièrement important pour le contenu HRD.

En 2024, TCL améliore considérablement le Q7 en le transformant en téléviseur QD-Mini DEL à zone élevée, devenant ainsi le QM7. Le téléviseur QD-Mini LED intègre des technologies optiques avancées, développées par TCL, notamment la puce DEL HEXA 6-en-1 pour une haute luminosité avec un contrôle précis de la lumière, le système d'objectifs UWA très grand angle pour une uniformité d'image améliorée, et la technologie ODR DEL avec une distance optique réduite pour éliminer l'effet de halo.

Le téléviseur QM7 de TCL est un écran Mini-DEL haut de gamme avec jusqu'à 1 500 zones de gradation contrôlées avec précision pour des noirs plus profonds, et un rétroéclairage ULTRA DEL haute luminosité avec jusqu'à 2 400 nits de luminosité maximale pour une luminosité incroyable, ce qui se traduit par une augmentation de 20 % de la luminosité par rapport à son prédécesseur. Cependant, c'est en réalité la qualité de l'optique QD-Mini DEL et du traitement AiPQ qui le distingue vraiment.

Cette première série QD-Mini DEL présente également des couleurs QLED ULTRA pour jusqu'à 97 %+ du DCI-P3, un volume de couleurs de 100 % et une précision des couleurs améliorée, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et HDR ULTRA avec Dolby Vision IQ, le tout contrôlé par le processeur TCL AiPQ PRO de niveau supérieur, et avec la certification IMAX Enhanced. Le QM7 inclut également le Game Accelerator 240 pour des jeux jusqu'à 240 Hz en VRR, le mode Jeu automatique (ALLM), la barre de jeu et AMD FreeSync Premium Pro, pour satisfaire même les joueurs les plus sérieux. De plus, il existe un nouveau système de haut-parleurs Onkyo 2.1 canaux avec un caisson de basses intégré pour des basses plus profondes, et la nouvelle conception fine FullView 360, maintenant dotée d'un socle réglable en hauteur.

S'appuyant sur les fonctionnalités du nouveau téléviseur QM7 de TCL, le modèle phare primé QM8 présente un nouveau QD-Mini DEL ULTRA à haute zone avec jusqu'à 5 000+ zones de gradation, un contrôle précis des zones utilisant le puissant processeur AiPQ PRO de TCL, et une luminosité saisissante avec le nouveau rétroéclairage ULTIMATE DEL haute luminosité qui offre jusqu'à 5 000+ nits de luminosité maximale. Cela représente un bond de plus de 2 fois le nombre de zones de gradation et 2,5 fois la luminosité par rapport à son prédécesseur, contribuant à établir une nouvelle norme de performances pour les Mini DEL haut de gamme.

Le QM8 présente également un écran antireflet, un audio amélioré avec le nouveau système de haut-parleurs Onkyo 2.1.2 canaux et des haut-parleurs Dolby Atmos intégrés orientés vers le haut, le Wi-Fi 6 et la télévision NEXTGEN. Pour les consommateurs qui cherchent une expérience de cinéma supérieure, dans n'importe quel environnement domestique, le nouveau téléviseur QM8 de TCL est « le choix ultime ».

La gamme QM8 offrira maintenant un nouveau modèle mégagrand de 115 po, qui est le plus grand téléviseur QD-Mini DEL au monde. Le QM89 présente le QD-Mini DEL ULTIMATE, qui intègre une incroyable 20 000 zones de gradation pour un contraste exceptionnel alimenté par le processeur TCL AiPQ ULTRA. Ce nouveau processeur de premier plan apporte encore plus de puissance pour une performance d'image inégalée, créant ainsi des images cristallines sur un écran immense et dynamique pour une expérience de visionnement immersive sans égal. Associant sa taille d'écran massive à un son impressionnant, TCL ajoute un nouveau système de haut-parleurs Onkyo 6.2.2 canaux, et bien sûr toutes les fonctionnalités clés du QM8. Toute personne qui souhaite créer « le cinéma maison ultime » sera impressionnée par le nouveau téléviseur 115 po de TCL.

Les modèles Q6 de catégorie Q de TCL seront disponibles dans des modèles allant de 43 à 98 po. Le modèle QM7 sera disponible dans des modèles allant de 55 à 85 po. Le modèle QM8 sera disponible dans des modèles allant de 65 à 98 po. Le modèle QM89 sera disponible dans un modèle 115 po exceptionnel. Tous les modèles seront disponibles au Canada cet été.

Téléviseur intelligent TCL de catégorie S

La catégorie S de TCL est une famille de téléviseurs intelligents. Les modèles S2 et S3 sont des modèles intelligents et polyvalents qui seront continués en 2024. Le S2 est en HD 720p, tandis que le S3 est en Full HD 1080p avec HDR (HDR10 et HLG) pour une résolution et un contraste améliorés. Tous les modèles sont dotés d'un rétroéclairage DEL direct avec un contraste dynamique et une conception FullView sans cadre métallique. De nombreux modèles comprennent également le contrôle vocal, l'assistant Google intégré et l'audio personnel Bluetooth.

Le téléviseur S4 2023 de TCL est considérablement amélioré pour 2024, devenant ainsi le tout nouveau S5 intelligent et dynamique. Le téléviseur S5 offre une augmentation de la luminosité pouvant atteindre 25 % et plus grâce à son nouveau rétroéclairage DEL à haute luminosité et à son nouveau gamut de couleurs amélioré pour assurer des images plus riches. Pour différencier le S5 des modèles concurrents de ce niveau, TCL inclut maintenant son processeur AiPQ avancé - un premier dans la catégorie S - pour des images plus brillantes, plus claires et plus précises. De plus, pour la première fois, les modèles de catégorie S de 55 po et plus bénéficient d'une mise à niveau significative pour le jeu avec le Game Accelerator 120 pour des jeux VRR à 120 Hz. D'autres nouvelles fonctionnalités incluent HDR PRO+ avec à la fois Dolby Vision et HDR10+, le mode dialogue amélioré, le mode TV en tant que canal central, la capacité d'installation personnalisée avec le mode accueil, et la nouvelle conception FullView 360 sans cadre fine métallique. Bien sûr, des fonctionnalités telles que le Motion Rate 120 avec MEMC, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, le mode Jeu automatique (ALLM), la barre de jeu, et bien d'autres restent disponibles.

Le modèle S5 de catégorie S de TCL est maintenant disponible pour des modèles allant de 43 à 85 po au Canada.

À propos de TCL

TCL Electronics se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les téléphones mobiles, les appareils audio, les produits intelligents pour la maison et les appareils électroménagers. Alliant une conception réfléchie et une technologie novatrice pour inspirer la grandeur, notre gamme offre des caractéristiques incontournables et des expériences enrichissantes. Comptant parmi les plus grandes marques de produits électroniques grand public du monde, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux à la fine pointe TCL est en mesure d'offrir des innovations pour tous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète de produits, veuillez visiter le www.tcl.com.

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

