L'une des marques d'électronique les plus vendues au monde propose pour la première fois aux consommateurs canadiens les barres de son Alto 6 et Alto 6+ certifiées Roku TV Ready

CORONA, Californie, 15 mars 2021 /CNW/ - TCL ® , l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a annoncé que ses modèles de barres de son Alto 6 et Alto 6+ portent maintenant le sceau Roku TV ReadyTM. Les clients qui achètent une barre de son TCL Alto 6 ou Alto 6+ chez Best Buy, Amazon et d'autres détaillants populaires bénéficieront d'un processus d'installation audio simple et intuitif. Les barres de son Alto 6 et Alto 6+ certifiées Roku TV Ready de TCL permettent aux utilisateurs de passer plus de temps à se divertir et moins de temps à se démêler avec les fils, les télécommandes secondaires ou les menus internes. Les deux barres de son font partie des premiers produits mis à l'essai au Canada dans le cadre du programme de certification de Roku.

Les produits audio Roku TV Ready sont conçus pour s'intégrer harmonieusement au téléviseur TCL Roku TVTM, et les utilisateurs pourront profiter d'une configuration simplifiée avec un accès instantané aux paramètres, aux modes et au réglage du volume, tous contrôlés par la télécommande TCL Roku TV. Les produits certifiés Roku TV Ready, tout comme les barres de son Alto 6 et Alto 6+ de TCL, donnent aux consommateurs l'assurance qu'ils ne sont qu'à une seule connexion HDMI d'une solution audio exceptionnelle.

« Depuis plusieurs années, TCL et Roku entretiennent un partenariat couronné de succès qui a engendré une offre de téléviseurs primés. Nous sommes donc très heureux d'élargir ce partenariat au Canada afin d'y inclure des solutions audio haut de gamme pour le cinéma maison avec une connectivité conviviale, a déclaré Chris Larson, vice-président principal, TCL Amérique du Nord. L'objectif de TCL est d'apporter de la joie à nos utilisateurs grâce à la mise en œuvre réfléchie de la technologie, et le processus d'installation sans effort pour le client de la nouvelle barre de son Alto certifiée Roku TV Ready incarne cette philosophie. »

Les barres de son Alto 6 et Alto 6+ de TCL transposent dans le confort de votre maison un puissant son de type cinéma au moyen du décodage numérique Dolby qui crée un son ambiophonique virtuel remplissant toute la pièce, tandis que le caisson de graves sans fil donne vie à la musique et aux films grâce aux puissantes contrebasses. Les modèles Alto 6 et Alto 6+ sont idéals pour les téléviseurs de 40 à 55 pouces et sont parfaits pour ceux qui cherchent à améliorer leur système audio actuel sans avoir recours à des solutions coûteuses et encombrantes. Ces deux barres de son certifiées Roku TV Ready de TCL sont offertes à partir de 109,99 $ CA chez Best Buy, Amazon et d'autres détaillants populaires.

À propos de TCL

TCl procure plus de divertissements aux consommateurs (TCL empowers customers to enjoy more®). Grâce à sa gamme de téléviseurs, de produits audio, d'appareils mobiles et d'appareils électroménagers primés, TCL est fière d'offrir des expériences enrichissantes en combinant une conception réfléchie et les toutes dernières technologies. Comptant parmi les plus grandes marques de produits électroniques grand public au monde, TCL est en mesure d'offrir des innovations au plus grand nombre grâce à sa vaste expertise en matière de fabrication, à sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et à son usine de panneaux à la fine pointe.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit et la gamme complète, veuillez consulter le site www.tcl.com.

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Roku, Roku TV et Roku TV Ready sont des marques de commerce de Roku, Inc. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/815289/tcl_Logo.jpg

SOURCE TCL

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Rachelle Parks, [email protected], 858 212-1176, http://www.tcl.com

Liens connexes

http://www.tcl.com