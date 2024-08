SHENZHEN, Chine, 26 août 2024 /CNW/ - TCL Electronics, une marque de produits électroniques grand public de premier plan et la deuxième marque de téléviseurs au monde, annonce aujourd'hui qu'elle présentera une toute nouvelle gamme de produits et mettra en valeur l'une de ses présentations de produits les plus complètes au salon IFA 2024 prévu en septembre. Au cours du salon, TCL révèlera ses plans à court terme avec des technologies nouvellement mises à niveau conçues pour inspirer la grandeur dans des produits comme les téléviseurs QD-Mini LED, les climatiseurs FreshIN de TCL, les réfrigérateurs intégrés TCL, des machines à laver, des appareils mobiles, des lunettes de réalité augmentée, des produits d'affichage commercial, des barres de son, des solutions énergétiques intelligentes pour la maison, une solution d'intégration de cockpit intelligent et plus encore.

TCL annoncera une toute nouvelle gamme de produits conçus pour inspirer la grandeur au salon IFA 2024. (PRNewsfoto/TCL)

En tant que deuxième marque de téléviseur au monde, TCL dévoilera les derniers ajouts à sa gamme pionnière de téléviseurs QD-Mini LED cette année, offrant aux consommateurs des expériences audiovisuelles inégalées en grand format. L'entreprise présentera également une nouvelle catégorie dans sa série de téléviseurs, y compris le lancement d'une nouvelle solution sonore de pointe développée en collaboration avec l'une des principales marques audio au monde.

Dans le segment des téléphones intelligents, TCL dévoilera les nouveaux produits de sa série NXTPAPER alors qu'elle continue d'offrir aux utilisateurs des expériences plus naturelles et améliorées grâce à sa technologie d'affichage primée optimisée pour l'œil humain.

En plus de ses technologies et de ses produits, TCL continue d'inspirer la grandeur pour les gens du monde entier grâce à des collaborations avec certaines des plus grandes organisations sportives au monde, y compris des partenariats officiels avec les champions actuels de l'Europe - l'équipe nationale espagnole de football - et les équipes nationales de l'Italie, de l'Allemagne, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. Conformément à ses engagements environnementaux et sociaux, TCL présentera également pour la première fois ses réalisations en matière d'ESG sous la bannière ONE TCL ESG, donnant aux participants l'occasion d'en apprendre davantage sur les progrès de l'entreprise dans la fabrication écologique et la création d'une chaîne d'approvisionnement verte.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements sur la participation de TCL au salon IFA 2024 :

Conférence de presse mondiale de TCL lors du salon IFA 2024

Date et heure : 5 septembre 2024, 14 h (HAEC)

Lieu : Dans le jardin d'été juste à côté de Palais/Main North Entrance, Messedamm Berlin, Allemagne

Kiosque de TCL au salon IFA 2024

Date : Du 6 au 10 septembre 2024

Lieu : HALL 21A, Messedamm Berlin, Allemagne

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société de produits électroniques grand public de premier plan et un chef de file de l'industrie mondiale des téléviseurs. Elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. L'entreprise se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des appareils ménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes et des produits d'affichage. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

