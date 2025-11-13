SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Trans-Canada Énergies Distribution (TCED), leader reconnu dans le domaine des solutions énergétiques renouvelables, est fière d'annoncer l'acquisition de Total Battery, une chaîne bien établie de magasins spécialisés en batteries et énergies renouvelables en Ontario, depuis plus de 30 ans.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance de TCED, visant à élargir son réseau de distribution, enrichir son expertise technique et établir son empreinte au niveau du commerce de détail en Ontario.

« L'union de nos forces avec Total Battery nous permettra d'accélérer notre mission : rendre l'énergie durable accessible, fiable et innovante pour tous. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir leurs équipes et leurs clients dans notre grande famille », déclare Élise Rozon, CEO de TCED.

Ce que cela signifie pour nos clients :

Un réseau de 6 magasins en Ontario;

Une offre en produits de batteries, solaire, et stockage d'énergie innovante;

Un engagement continu envers la qualité, la durabilité et l'innovation.

Les opérations de Total Battery demeurent inchangées pendant que nous prenons le temps de bien évaluer les opportunités d'amélioration respectives.

À propos de TCED

À propos de Total Battery

SOURCE TCED

Pour plus d'informations : Katherine Lovejoy, Directrice marketing, 450-348-8720 poste 2286, [email protected]