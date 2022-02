Vincent Morin, président de TCC, a déclaré : « Comme investisseurs axés sur la création de valeur à long terme, il est de notre devoir de considérer tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur la performance financière de nos investissements, ce qui inclut les facteurs ESG. Le fait de devenir signataire des PRI démontre bien notre volonté d'apporter des solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain. En mettant en œuvre les six principes, TCC souhaite joindre sa voix à celle de la communauté financière mondiale et jouer un rôle plus actif dans le développement d'un système financier durable. »

Le président des PRI, David Atkin, a ajouté : « En rejoignant les PRI comme signataire, Trans-Canada Capital reconnait l'importance d'incorporer les facteurs ESG dans les activités d'investissement et devient partie prenante auprès de sa clientèle d'investisseurs institutionnels à travers un large éventail de catégories d'actifs. Nous sommes très heureux d'accueillir TCC comme signataire et impatients de travailler avec toute l'équipe. »

À propos des Principes pour l'investissement responsable

L'initiative des Principes pour l'investissement responsable (PRI) regroupe les principaux défenseurs de l'investissement responsable dans le monde. Soutenue par les Nations Unies, elle s'efforce de comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en matière d'investissement et d'aider son réseau international d'investisseurs signataires à intégrer ces facteurs dans leurs décisions d'investissement et de propriété. Les PRI agissent dans l'intérêt à long terme de leurs signataires, des marchés financiers et des économies dans lesquels ils opèrent et, ainsi, de l'environnement et de la société dans son ensemble. Lancés à New York en 2006, les PRI comptent aujourd'hui plus de 4 600 signataires, gérant plus de 121 000 milliards de dollars d'actifs. Visitez le www.unpri.org.

À propos de Trans-Canada Capital inc.

Trans-Canada Capital (TCC) est une firme de gestion de portefeuille spécialisée en stratégies d'investissement innovantes pour les investisseurs institutionnels. Depuis 2009, notre équipe gère avec succès les actifs des caisses de retraite d'Air Canada, l'un des plus importants régimes de retraite d'entreprise au pays. Au fil des ans, nous avons acquis une réputation enviable en générant des rendements supérieurs, grâce à des stratégies axées sur la génération d'alpha dans un cadre rigoureux de gestion du risque. Avec un actif sous gestion de plus de 30 milliards de dollars, plus de 90 professionnels de l'investissement basés à Montréal et Toronto, et une gamme complète de solutions alternatives, TCC est bien positionnée pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels en quête de rendements stables.

Renseignements: Relations avec les investisseurs, [email protected], 514-397-7369.