TCC LANCE UN FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS À LONG TERME

Un fonds lancé avec des apports initiaux totalisant 470 millions de dollars canadiens, s'appuyant sur plus de huit années d'expérience en gestion active d'obligations de sociétés

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Trans-Canada Capital inc. (TCC), société de gestion d'actifs bien établie à Montréal et spécialisée dans des stratégies de placement novatrices, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel du Fonds TCC d'obligations de sociétés canadiennes à long terme. Offrant une liquidité quotidienne, le Fonds a obtenu des apports initiaux d'environ 470 millions de dollars canadiens de la part d'investisseurs et est désormais accessible aux clients institutionnels admissibles partout au Canada.

Lancé le 16 juin 2026, le Fonds est géré selon une stratégie de placement que TCC applique avec succès depuis 2018 dans des mandats comparables d'obligations de sociétés à long terme. Au cours de cette période, le processus d'investissement a démontré sa capacité constante à générer un alpha ajusté pour le risque à travers différents cycles de marché, grâce à une combinaison d'analyse fondamentale du crédit et de construction de portefeuille innovante.

Le Fonds TCC d'obligations de sociétés canadiennes à long terme investit principalement dans des obligations de sociétés de qualité d'investissement canadiennes. Le Fonds vise à surpasser l'Indice des obligations de sociétés à long terme FTSE Canada grâce au positionnement sur la courbe de crédit, à une répartition sectorielle active, à la sélection des émetteurs et à l'exploitation d'occasions de valeur relative, tout en maintenant des contrôles rigoureux en matière de durée, de qualité du crédit et de concentration.

« Nous perfectionnons et mettons en œuvre cette stratégie d'obligations de sociétés depuis 2018, et celle-ci a permis d'ajouter de la valeur nette par rapport aux frais durant cette période », a déclaré Jean-François Milette, Chef mondial, Solutions clients chez TCC. « Le lancement de ce Fonds permet aux investisseurs institutionnels admissibles d'accéder à une approche d'investissement établie, qui a fait ses preuves à travers différents cycles de taux d'intérêt, d'épisodes de dislocation du crédit et de marchés volatils. Nous avons pleinement confiance dans la rigueur de la démarche de notre équipe et dans sa capacité de générer pour nos clients des rendements réguliers et ajustés pour le risque. »

Ce lancement marque une nouvelle étape dans l'élargissement de la gamme de solutions à revenu fixe de TCC et réaffirme l'engagement de la société à répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs institutionnels canadiens à la recherche de valeurs ajoutées stables à long terme.

À propos de Trans-Canada Capital inc.

Trans-Canada Capital est une firme de gestion de portefeuille spécialisée en stratégies d'investissement innovantes. Depuis 2009, notre équipe gère avec succès les actifs des caisses de retraite d'Air Canada, l'un des plus importants régimes de retraite d'entreprise au pays. Au fil des ans, nous avons acquis une excellente réputation en générant des rendements supérieurs, grâce à des stratégies axées sur la génération d'alpha dans un cadre rigoureux de gestion du risque. Avec plus de 30 milliards de dollars canadiens en actifs sous gestion (incluant le levier), plus de 125 professionnels basés à Montréal et Toronto, et une vaste gamme de solutions alternatives, TCC est bien positionnée pour répondre aux besoins des investisseurs.

__________________________________ 1 Le présent communiqué est fourni à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres du Fonds.

SOURCE Trans-Canada Capital

Pour plus d'information : Relations investisseurs - Trans-Canada Capital inc., [email protected], 514-397-7369