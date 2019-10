Taxi : une annonce incomplète

QUÉBEC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) réagit avec déception aux intentions exprimées par le ministre des Transports, M. François Bonnardel, relativement au futur de l'industrie québécoise du taxi.

« Nous sommes très déçus que le blitz de pourparlers de bonne foi et de consultation des dernières semaines se solde par une annonce unilatérale aussi incomplète. Il est vrai que les propositions avancées ont des appuis, mais à la condition qu'elles soient accompagnées de leur contrepartie. À l'heure actuelle, c'est comme nous donner l'hypothèque, mais sans la maison! Ces annonces sont donc loin de couvrir toutes les demandes consensuelles de l'industrie du taxi devant permettre sa pérennité et l'équité à son endroit », lance M. Guy Chevrette, ancien ministre des Transports et conseiller principal de l'ATRQ.

En résumé, le gouvernement a annoncé :

Le devancement du paiement des compensations; L'exclusivité des contrats de transport adapté; La mise en place d'un mécanisme antidumping; La création d'une table nationale de concertation.

Or, dans le cadre de la négociation des dernières semaines, l'ATRQ a formulé les demandes suivantes :

Une compensation plus importante et plus équitable pour les titulaires de permis de propriétaire de taxi ; Un encadrement plus concurrentiel face aux autres joueurs du transport rémunéré de personnes; Des marchés permettant d'assurer la viabilité de l'industrie québécoise du taxi.

Parmi les situations problématiques, l'ATRQ note en premier lieu la faiblesse des mécanismes de protection des marchés réservés à l'industrie du taxi. Ces mécanismes pourraient inclure l'exclusivité des contrats gouvernementaux, la protection de certains territoires et quotas, l'augmentation progressive de l'offre, etc. Sans ces mécanismes, la pérennité de l'industrie est menacée.

L'ATRQ note également le montant de la compensation prévue en comparaison de sa valeur marchande, qui défavorise grandement les personnes ayant acquis leur permis il y a plus longtemps.

« Le gouvernement a annoncé la création d'une table nationale de concertation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile. Selon le gouvernement, cette table aura comme mandat de le conseiller relativement aux enjeux découlant de l'adoption du projet de loi no 17. Si le gouvernement est sincère, il nous semblerait donc logique et raisonnable de confier à cette table le soin de lui recommander les meilleures avenues concernant les dossiers qui suscitent des questionnements », déclare M. Serge Lebreux, porte-parole de l'ATRQ.

L'ATRQ demande donc au gouvernement et aux parlementaires d'amender le projet de loi no 17 afin de faire en sorte que la table de concertation prévue ait le mandat de conseiller le gouvernement sur l'encadrement réglementaire relatif aux territoires, aux quotas et au mode de répartition des compensations aux titulaires de permis de propriétaires de taxi.

« Nous invitons donc le gouvernement à respecter sa parole et à proposer un vrai mandat à la table de concertation qu'il a annoncé lui-même hier, avec tous les intervenants identifiés dans le cadre de nos discussions, plutôt que d'imposer ses vues. C'est la meilleure façon de régler les dossiers en discussion de manière équitable », conclut M. Lebreux.

À propos de l'ATRQ

L'Association des taxis des régions (ATRQ) est un regroupement d'intermédiaires et de propriétaires de permis de taxi opérant dans les différentes régions du Québec. Le territoire de couverture des membres de l'ATRQ comporte autant des régions urbaines de grande taille, de moyenne taille que des municipalités rurales de plus petite taille. L'ATRQ dispose également de plusieurs appuis à Montréal et Québec, dont le Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM) et l'Association haïtienne des travailleurs du taxi (AHTT).

Dans le cadre des discussions actuelles avec le gouvernement, l'ATRQ réunit aujourd'hui l'appui d'environ 75 % des quelque 8000 titulaires de permis de propriétaire de taxi du Québec. En effet, par l'appui obtenu par les entreprises de taxi des régions et les regroupements de propriétaires de Montréal et Québec, l'ATRQ réunit maintenant la majorité des propriétaires de taxi de l'ensemble du Québec.

Les membres du comité exécutif de l'ATRQ sont :

M. Serge Leblanc , président de l'ATRQ et propriétaire de Taxi Crown et Taxi Régal;

M. Georges Tannous, vice-président de l'ATRQ et vice-président de Coop de taxi de Laval;

Mme Carolle Dallaire, secrétaire de l'ATRQ et administratrice de Taxi 2151;

Jean-François Tremblay, trésorier de l'ATRQ et président de Taxi Vaudreuil Soulanges

M. Serge Lebreux, porte-parole de l'ATRQ et directeur des opérations de Taxi Porlier.

