L'APPLICATION TAXI COOP : UNE SOLUTION FIABLE ET SÉCURITAIRE CONTRE LE TAXI ILLÉGAL

TROIS-RIVIÈRES, QC , le 31 mars 2025 /CNW/ - En réaction aux reportages inquiétants concernant le phénomène des taxis illégaux, l'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) demande au gouvernement d'agir pour protéger la population. L'application québécoise Taxi Coop, par exemple, est un est un excellent moyen de faire affaire avec un taxi dûment accréditer et d'ainsi rester en sécurité.

Légende : Capture d’écran de l’application Taxi Coop Crédit : Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) (Groupe CNW/Association des taxis des régions du Québec (ATRQ))

La déréglementation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est l'une des principales responsables de la situation actuelle.

« Nous avons observé que de nombreuses compagnies non officielles, sans permis de répartiteur, opèrent dans plusieurs villes du Québec. Ces taxis illégaux sont surtout présents près des lieux de grande affluence et dans des conditions où les consommateurs sont moins vigilants comme des bars ou des restaurants. Outre le risque pour la sécurité des usagers, ces entités tendent souvent à négliger les obligations légales en matière de tenue de registres », affirme le vice-président de l'ATRQ, M. Serge Lebreux.

L'ATRQ invite les passagers à faire preuve de prudence et à ne faire appel qu'à des compagnies de taxi dûment accréditées. On peut repérer ces véhicules à leur lanternon translucides. Il est aussi très facile de trouver un taxi accrédité en utilisant une application comme celle de Taxi Coop qui offre une prise en charge efficace et sécuritaire. Plus d'une vingtaine de compagnies de taxis de partout dans la province utilisent cette application développée au Québec afin d'offrir un service de qualité et adaptée aux réalités de chaque région.

« Le phénomène des taxis illégaux préoccupe l'ATRQ depuis de nombreuses années. Nous avons, par ailleurs, rencontré à maintes reprises le cabinet de la ministre des Transports à cet effet. Être chauffeur de taxi c'est un engagement quotidien envers la sécurité des passagers et c'est inacceptable que des charlatans abusent de la confiance du public. Afin de s'assurer d'une prise en charge sécuritaire, l'ATRQ invite le public à avoir recours à des moyens de réservation fiable comme l'application Taxi Coop. De plus, comme les chauffeurs de taxi doivent afficher leur permis, c'est la première chose à regarder lorsqu'on entre dans un véhicule », ajoute le vice-président de l'ATRQ, M. Serge Lebreux.

Rappelons les principales recommandations de l'ATRQ pour endiguer le phénomène du taxi illégal :

Accroître la surveillance des taxis indépendants dans les lieux et aux heures de grande affluence, comme à la sortie des bars ; Imposer dans la réglementation une standardisation de l'affichage des taxis dûment accrédités ; Imposer une visibilité standardisée distincte des véhicules de transporteurs par application mobile seulement dans le but de faciliter leur contrôle par les organisations de contrôle du transport routier ; Exiger une audience devant la Commission des transports du Québec pour délivrer les autorisations aux répartiteurs ; Permettre aux organisations de contrôle du transport routier un accès direct aux différents registres des répartiteurs et des répondants ; Imposer dans la réglementation l'acceptation par les indépendants du désir d'un client d'utiliser uniquement un transport relié à un répartiteur ou un répondant ; À terme, imposer aux taxis indépendants d'être reliés à un répartiteur ou un répondant.

À propos de l'ATRQ

L'Association des taxis des régions (ATRQ) est un regroupement d'intermédiaires et de propriétaires de permis de taxi opérant dans les différentes régions du Québec. Le territoire de couverture des membres de l'ATRQ comporte autant des régions urbaines de grande taille, de moyenne taille que des municipalités rurales de plus petite taille.

SOURCE Association des taxis des régions du Québec (ATRQ)

Renseignements : Guillaume Desmarais, 819 560-2151; Guillaume Beaudin 438 499-7610, [email protected]