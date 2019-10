Taxi : Le ministre veut priver l'industrie de ses droits

QUÉBEC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) est totalement abasourdie de l'intention du ministre des Transports, M. François Bonnardel, d'empêcher les propriétaires de taxi de toucher des montants de dommages-intérêts résultant d'une éventuelle poursuite pour perte de valeur de leur permis. Cette révélation s'est produite dans le cadre de l'étude du projet de loi no 17, ce mardi soir, alors que le ministre a présenté un amendement en ce sens.

« Le gouvernement du Québec nous vole nos permis, il nous vole notre emploi, et maintenant il veut nos voler nos droits. Nous consultons actuellement nos membres sur la possibilité d'une grève générale. Nous demandons l'appui de la population du Québec, qui a la démocratie à cœur, pour faire entendre raison au gouvernement », déclare M. Serge Lebreux, porte-parole de l'ATRQ.

L'Association des taxis des régions (ATRQ) est un regroupement d'intermédiaires et de propriétaires de permis de taxi opérant dans les différentes régions du Québec. Le territoire de couverture des membres de l'ATRQ comporte autant des régions urbaines de grande taille, de moyenne taille que des municipalités rurales de plus petite taille. L'ATRQ dispose également de plusieurs appuis à Montréal et Québec, dont le Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM) et l'Association haïtienne des travailleurs du taxi (AHTT).

