Kenneth A. Polite Jr, ancien avocat principal du département de la Justice, dirigera la mission

ORLANDO, Floride, 24 janvier 2024 /CNW/ - Tavistock Group a déclaré aujourd'hui avoir retenu les services du cabinet d'avocats mondial, Sidley Austin LLP, pour examiner ses programmes de conformité. Kenneth A. Polite Jr, associé au sein du cabinet et codirecteur mondial de la pratique White Collar Defense and Investigations de Sidley, dirigera la mission.

M. Polite a précédemment occupé le poste de procureur général adjoint confirmé par le Sénat à la division criminelle du département de la Justice des États-Unis, ce qui en fait le plus haut procureur de la division criminelle du département de la Justice des États-Unis. Pendant son mandat au sein du département de la Justice, M. Polite a supervisé les lignes directrices du département de la Justice portant sur l'évaluation des programmes de conformité d'entreprise et d'autres politiques de conformité concernant l'application de la loi par les entreprises. En plus de ses fonctions au gouvernement, M. Polite a été chef de la conformité dans une entreprise du palmarès Fortune 500.

« Nous prenons la conformité au sérieux et nous voulons nous assurer que nos processus et procédures sont adaptés à nos activités et utilisés efficacement », a déclaré Shehan Dissanayake, Ph. D., président de Tavistock.

« Nous avons hâte de travailler avec Tavistock et sa nouvelle équipe de la haute direction pour assurer une solide culture de conformité dans toutes ses entreprises », a déclaré M. Polite.

L'an dernier, Tavistock a nommé Shehan Dissanayake au poste de président de Tavistock, Nick Beucher et Josh Levy comme codirecteurs généraux et Ben Weaver au poste de chef des finances.

À PROPOS DE TAVISTOCK GROUP

Les investissements mondiaux de Tavistock sont principalement axés sur l'immobilier, l'hôtellerie, l'agriculture et les services financiers. À l'intérieur et à l'extérieur de ces marchés, les avoirs de Tavistock sont diversifiés sur le plan de la nature et de l'échelle mondiale, couvrant l'Amérique du Nord et du Sud, le Mexique, les Caraïbes, l'Europe, l'Asie et l'Australie. Le bureau investit pour produire un effet transformateur en formant d'excellentes équipes de gestion et en s'engageant à assurer la croissance à long terme. Pour en savoir plus, visitez le site www.tavistock.com.

AU SUJET DE SIDLEY AUSTIN LLP

Sidley est un cabinet d'avocats mondial d'élite. Comptant 2 300 avocats, un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards de dollars US et une expérience de 157 ans, nous nous sommes taillé une réputation en utilisant les stratégies juridiques Built to Win℠ pour représenter avec succès des clients dans plus de 70 pays sur des questions complexes liées aux transactions, aux enquêtes, à la réglementation et aux litiges. Avec 21 bureaux stratégiquement situés dans des centres commerciaux et financiers clés aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, notre perspective et notre portée sont vraiment mondiales. Nos avocats et nos professionnels du milieu des affaires, qui, ensemble, parlent couramment plus de 80 langues, sont sensibilisés à la culture et possèdent le savoir-faire juridique transfrontalier nécessaire pour apporter de la clarté à un paysage commercial dynamique.

