Taux directeur - La FCCQ reçoit demain le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la Banque du Canada a dévoilé ce matin qu'elle maintient son taux directeur à 0,25 %, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) recevra ce jeudi midi le gouverneur Tiff Macklem pour échanger entre autres sur ce sujet important pour le système financier et la monnaie canadienne. Il s'agira d'une opportunité pour les gens d'affaires de toutes les régions du Québec, d'en savoir davantage sur le contexte actuel établissant le taux directeur du Canada, entre autres.

L'événement virtuel :

Jeudi 9 septembre de 12h00 à 12h45

« Nous le savons, la politique monétaire de la Banque du Canada s'exprime principalement par la détermination du taux directeur. Ultimement, cet indicateur a un impact colossal pour bon nombre de décisions d'affaires, et les répercussions sur notre économie sont palpables. On le constate d'ailleurs, l'inflation ne fait qu'augmenter depuis le début de 2021. Comment pouvons-nous accélérer la reprise dans ce contexte ? », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« L'objectif sera de comprendre comment notre banque centrale analyse et rend ses décisions. Depuis le début de la pandémie, l'ensemble des acteurs économiques canadiens ont dû fonctionner dans un climat d'incertitude extrême. Ce sera très intéressant d'entendre le gouverneur de la Banque du Canada dans ce contexte fort particulier, sur son analyse des derniers mois », a poursuivi M. Milliard.

« Nous sommes très heureux et honorés que le gouverneur de la Banque du Canada ait choisi la FCCQ pour s'adresser aux gens d'affaires du Québec. Notre tribune permet de rejoindre non seulement des entrepreneurs de toutes les régions, mais également un réseau de 132 chambres de commerce », a conclu Charles Milliard.

