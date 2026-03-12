Le pionnier de la mobilité TARRAN, lance un nouveau vélo, la série L1 de TARRAN

Conçu pour plusieurs, simplifié en un seul : le premier longtail hyper intégré.

DÜSSELDORF, Allemagne, le 12 mars 2026 /CNW/ -- L'innovateur du secteur du vélo TARRAN, lance son plus récent produit, la série L1 de TARRAN, composé du L1m (manuel) et des L1s (supérieur). Basée sur les trois piliers que sont l'intelligence, l'intégration et la sécurité, la série L1 de TARRAN introduit des fonctionnalités telles qu'une béquille automatique inédite sur le marché et un système de contrôle intelligent avec antivol intelligent et alertes de sécurité actives. Guidé par la philosophie qui consiste à rehausser l'expérience de conduite grâce à la technologie, ce « vélo avec cerveau » anticipe et traverse des conditions complexes, du transport d'enfants et d'animaux de compagnie aux trajets quotidiens et aux aventures du week-end, simplifiant la conduite en intégrant la complexité à une expérience de pilotage singulière et intuitive.

Principales caractéristiques de la série L1 de TARRAN : Conduite sans effort, sécurité active et plus encore

Grâce au SyncStand Auto, une première dans l'industrie, et à la tige de selle intégrée E-Dropper, la série L1 de TARRAN relève le défi commun de maintenir la stabilité sur un vélo longtail chargé. Le stationnement en un clic et le réglage instantané de la hauteur de la selle simplifient la montée, la descente, les pauses et le changement de cycliste. Jumelé à la boîte automatique Enviolo AUTOMATIQ Pro, les cyclistes de tous les niveaux d'expérience peuvent s'adapter rapidement, soutenant l'objectif de faire du vélo, une expérience partagée et accessible.

En tant que deuxième caractéristique principale, TARRAN redéfinit la sécurité du cyclisme grâce à une philosophie de « défense proactive ». La série L1 présente l'unité de vision TARRAN, qui utilise un radar mmWave de qualité automobile pour fournir au vélo un « cerveau » qui identifie les risques à l'avance. Cette intelligence est complétée par un système d'éclairage intelligent et une caméra pour enfants renforcée, assurant une protection à 360 degrés pour la famille.

La série L1 est conçue pour équilibrer la capacité de charge et la manœuvrabilité au quotidien. Équipée d'un moteur central de 100 Nm et d'une batterie de 693 Wh, le vélo peut supporter un poids brut maximal de 215 kg tout en conservant un châssis relativement léger d'environ 35 kg*. Cette combinaison lui permet de supporter des charges importantes sans compromettre l'agilité en milieu urbain.

*Poids de base env. 34 kg (L1m) / 37,5 kg (L1s) sans la batterie, selon la configuration. Le poids final peut varier en fonction des spécifications et des accessoires optionnels.

Enfin, la série L1 s'articule autour d'un écosystème modulaire conçu pour intégrer la technologie de façon pratique et axée sur l'utilisateur. Une infrastructure de connectivité préinstallée fournit la base de composants intelligents supplémentaires, qui peuvent être ajoutés en fonction des besoins individuels. Cette approche permet aux usagers d'adapter le système à leurs cas d'utilisation particuliers tout en gardant la configuration globale simple et facile à gérer.

Hub intelligent : Intégration avec des services tiers

TARRAN transforme la série L1 en un hub central en synchronisant avec des accessoires tiers. L'écosystème de signalisation intégré en est un exemple : L'activation des clignotants du vélo déclenche une synchronisation sans fil avec des casques intelligents compatibles, y compris Lumos et UNIT 1. Cela crée un ensemble cohérent de sécurité, qui maintient les cyclistes visibles et maîtres de leur conduite, sans aucune complexité supplémentaire.

*Modèles compatibles : Consultez le site Web officiel pour plus de détails.

Lancement officiel de la série L1 de TARRAN

La série L1 de TARRAN sera officiellement lancée le 12 mars 2026. Après le lancement officiel, des précommandes seront disponibles, ce qui permettra aux clients de sécuriser leur appareil à l'avance sur le site Web officiel.

Ben Guo, fondateur et PDG de TARRAN, ajoute : « Lorsque nous voulons construire le L1, nous voulons offrir une technologie de pointe avec un sentiment d'humilité, en veillant à ce que la technologie serve l'expérience, et non l'inverse. L'objectif était de créer une expérience où la performance est dynamisée tout en se sentant intuitivement facile. En faisant en sorte qu'il y ait moins de complexe, nous espérons inciter plus de gens à rouler, et à rouler mieux. »

*Certaines caractéristiques décrites ne sont disponibles que sur les L1s ou peuvent nécessiter des accessoires supplémentaires. Veuillez consulter le site Web officiel du produit pour plus de détails.

À propos de TARRAN

Fondée en 2023, TARRAN s'engage à créer des expériences de mobilité plus intelligentes et centrées sur l'humain grâce à l'énergie verte et à des systèmes intelligents, favorisant ainsi la transition vers un avenir durable.

Issus d'entreprises technologiques de premier plan telles que DJI Innovation et Insta360, nous croyons et nous nous spécialisons dans l'utilisation de la technologie pour relever des défis concrets tout en apportant une contribution positive au monde dans lequel nous vivons tous.

TARRAN opère désormais sur trois sites : Düsseldorf, Hong Kong et Shenzhen. Notre centre de R&D et de test est situé à Shenzhen, tandis que notre centre de production est en Europe et en Asie du Sud-Est.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927987/image_for_press_release.jpg

Freda Lu, [email protected]