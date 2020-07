MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») annonce que le conseil d'administration de Tarku a approuvé l'attribution de 810 000 options d'achat d'actions aux termes du régime de la société. Les options, qui ont été octroyées à des administrateurs et à des dirigeants, ont un prix d'exercice de 0,11 $ par action et peuvent être exercées jusqu'au 29 juillet 2025 sous réserve de leur expiration anticipée conformément au régime d'options d'achat d'actions et aux politiques applicables de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société axée sur l'exploration de ses projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami qui est interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est au Québec de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration, Wallbridge Mining et Probe Metals.

La génération de projets est le fondement de la création de valeur dans le secteur minier. Tarku génère des projets durables en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale; des projets qui peuvent être explorés et développés rapidement avec le soutien de la communauté. Tarku possède 15 995 581 actions en circulation, dont environ 80 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Renseignements: veuillez consulter le site internet de la Société ou contacter : Julien Davy, Président et Chef de la direction, [email protected] - www.tarkuresources.com