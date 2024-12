Tarifs industriels : aucun changement dans la position d'Hydro-Québec. On maintient notre avantage compétitif

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Hydro-Québec tient à réitérer sa position sur les tarifs.

Contrairement à ce qu'insinue un article du Journal de Montréal publié ce matin, il n'y a aucun changement. Nous sommes constamment à évaluer nos tarifs en fonction des tarifs des juridictions voisines, et ce, toujours dans le but de s'assurer qu'on maintienne notre avantage compétitif au profit des entreprises du Québec. Cet objectif fondamental a été itéré à maintes reprises et il demeure l'une de nos grandes priorités.

Qu'il soit clair : comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, notre engagement est de préserver des tarifs abordables pour tous nos clients. Plus spécifiquement, au cours des prochaines années, les augmentations des tarifs résidentiels seront limitées à 3 % et, selon nos projections, celles des tarifs des clients commerciaux et industriels à 4-5 %.

Il est également important de souligner qu'il n'y a aucune intention de demander soit une « prime verte » ou une « taxe verte » aux clients industriels.

