OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Dès cette semaine, de nombreux petits exportateurs canadiens pourraient être admissibles à des remboursements de certains tarifs douaniers américains dans le cadre d'un nouveau système mis en place par le gouvernement américain à la suite de la récente décision de la Cour suprême. Les entreprises canadiennes qui ont agi à titre d'importateur officiel et payé des tarifs américains entre le 4 février 2025 et le 24 février 2026 sur des produits non conformes à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), pourraient désormais être admissibles à des remboursements.

Environ un tiers des petits exportateurs canadiens ont dû payer des tarifs sur des produits qui ne donnaient pas droit à l'exemption prévue par l'ACEUM. Un quart (26 %) de ces entreprises ont agi à titre d'importateur officiel et devraient être admissibles à ces remboursements. Malheureusement, d'autres petits exportateurs canadiens ont réduit leurs prix ou partagé les coûts avec leurs clients américains afin de conserver les activités touchées par les tarifs et ne seront pas admissibles à ces remboursements.

« C'est une bonne nouvelle pour certains exportateurs canadiens qui pourront récupérer plus d'un an de revenus tirés des tarifs, mais le système est complexe et difficile à comprendre. Les entreprises canadiennes auront besoin d'un compte de douane et d'un compte bancaire américains, et pourraient devoir travailler avec leurs courtiers en douane pour obtenir un remboursement », explique Michelle Auger, directrice, Échanges commerciaux et compétitivité des marchés, Affaires nationales à la FCEI.

La FCEI fournit des conseils aux PME concernant ce processus sur son site Web.

« De plus, ces remboursements n'aideront pas les entreprises touchées par des tarifs sectoriels, notamment ceux visant l'acier et l'aluminium, les véhicules, le bois d'œuvre et les meubles. Malheureusement, les tarifs sectoriels demeurent en vigueur et ont un impact important sur de nombreuses PME au pays. Cette situation est un rappel que le commerce entre le Canada et les États-Unis ne concerne pas seulement les grandes entreprises et que le renouvellement de l'ACEUM devient urgent, » conclut Mme Auger.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats préliminaires du sondage Votre Voix, mené en ligne depuis le 9 avril 2026 auprès de 1 130 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,92 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]