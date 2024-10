SAN FRANCISCO, 25 octobre 2024 /CNW/ - Taoshi, leader de la finance décentralisée, a annoncé aujourd'hui le lancement de Glitch, une plateforme SaaS unique en son genre, prête à révolutionner le trading financier grâce à des stratégies avancées basées sur l'IA qui offrent aux personnes ordinaires des possibilités automatisées de création de richesse. Conçue pour une utilisation facile, Glitch permet aux utilisateurs d'intégrer des stratégies de négociation dans leurs comptes d'échange et de courtage en quelques clics seulement, tout en conservant le plein contrôle de leurs fonds dans un environnement sécurisé et non dépositaire.

« Glitch entend révolutionner la négociation traditionnelle sur les marchés financiers en cultivant un écosystème plus inclusif et plus innovant », a déclaré Arrash Yasavolian, chef de la direction et fondateur de Taoshi. « Notre objectif est de créer des occasions de création de richesse importantes pour le plus grand nombre de personnes possible. Nous sommes déterminés à faire progresser cette vision et à avoir un impact positif à grande échelle. »

Feuille de route de Glitch : de l'alpha au lancement complet

La plateforme Glitch est actuellement en phase alpha fermée, offrant à un groupe restreint d'utilisateurs un accès initial à des fins de test. Cette phase vise à recueillir des commentaires sur l'expérience utilisateur, les fonctionnalités et les performances. Après l'alpha, une version bêta est prévue pour le début du premier trimestre 2025, afin d'élargir l'accès aux premiers utilisateurs et aux gestionnaires de patrimoine partenaires. Les améliorations fondées sur les commentaires des utilisateurs assureront la stabilité à mesure que d'autres utilisateurs inscrits sur la liste d'attente seront intégrés, le lancement complet étant prévu pour la fin du premier trimestre 2025.

La particularité de Glitch

Glitch se distingue par ses stratégies de négociation sophistiquées basées sur l'intelligence artificielle, qui ne nécessitent pas de connaissances ou d'expérience approfondies de la part de l'utilisateur. En tant que plateforme non dépositaire, elle permet aux utilisateurs de garder le contrôle total de leurs fonds tout en offrant une interface conviviale pour une intégration transparente dans les comptes de courtage et d'échange existants.

La mission de Glitch est de démocratiser la création de richesse en rendant accessibles au plus grand nombre ses stratégies de négociation de niveau institutionnel. La plateforme répond au manque de solutions de négociation automatisée performantes pour les investisseurs individuels en offrant des stratégies avancées basées sur l'IA qui sont encore plus sophistiquées que celles généralement disponibles pour les investisseurs institutionnels. Son interface prêt-à-l'emploi simplifie l'automatisation, permettant aux utilisateurs de mettre en œuvre ces stratégies sans connaissances préalables en matière de négociation.

Innovations technologiques :

Modèles de négociation sophistiqués fondés sur l'IA : propose des stratégies de négociation puissantes qui optimisent les rendements ajustés au risque.

Négociation automatisée intelligente : permet l'exécution efficace des ordres, même pour des transactions de grande taille.

Mesures de sécurité améliorées : L'accès aux comptes est réservé à la négociation et le modèle non dépositaire permet aux utilisateurs de conserver le contrôle de leurs fonds.

Initiatives en matière de conformité : assure la conformité à la norme ISO 27001 et à la norme SOC 2 pour garantir des normes rigoureuses en matière de protection des données et de la vie privée.

Auditoire cible

Glitch s'adresse aux investisseurs particuliers à la recherche de stratégies de négociation avancées, aux gestionnaires de patrimoine désireux d'améliorer leur offre à la clientèle, aux investisseurs institutionnels ayant besoin de systèmes de négociation automatisés efficaces, ainsi qu'aux courtiers et aux bourses désireux d'intégrer des solutions de pointe dans leurs services. La vision à long terme de Glitch est de devenir la première plateforme de trading automatisé, en démocratisant l'accès à des stratégies de trading avancées basées sur l'IA pour un public mondial.

À propos de Taoshi :

Fondée en 2023, Taoshi, Inc. est une entreprise de logiciels qui crée des sous-réseaux de chaîne de blocs fondés sur Bittensor pour révolutionner la négociation sur les marchés financiers. Taoshi est un chef de file de confiance dans l'espace crypto, célébré pour ses solutions innovantes et son engagement envers l'impact communautaire. Découvrez comment Taoshi façonne l'avenir de la technologie sur www.taoshi.io.

À propos de Glitch :

Fondée en 2024 en tant que filiale de Taoshi, Inc, Glitch est une plateforme SaaS unique en son genre qui s'appuie sur des stratégies de négociation avancées basées sur l'IA pour offrir aux utilisateurs des possibilités automatisées de création de richesse. Conçue pour une utilisation facile, Glitch permet aux particuliers et aux investisseurs institutionnels de tirer parti de modèles de négociation sophistiqués sans avoir besoin d'une expérience approfondie en la matière. En démocratisant l'accès à ces stratégies de négociation avancées grâce à une technologie innovante basée sur l'IA, Glitch redéfinit le paysage de la négociation. Pour en savoir plus, visitez le site www.glitch.financial .

